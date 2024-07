Estas son las preguntas de AMLO a Tim Golden, periodista estadounidense que vinculó a AMLO con el Cártel de Sinaloa

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló las preguntas que se hicieron a Tim Golden, periodista estadounidense que vinculó al mandatario nacional con el Cártel de Sinaloa, también ganador de dos premios Pulitzer.

En el sitio ProPublica, Golden publicó el artículo titulado: “¿Los narcotraficantes canalizaron millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador?”.

“Este señor hace un reportaje y viene, difama, por consigna, utiliza información de la DEA, falsa, y se va, le estoy pidiendo, porque tengo derecho a hacerlo, no sólo en AMLO, es el presidente de México, es la investidura presidencial, tienen qué respetar y si no tienen pruebas cómo calumnia”, cuestionó AMLO sobre el reportaje.

“La política, el periodismo, tienen que ver con la ética, la política es un imperativo ético, le estoy pidiendo y no me ha contestado, dos veces el Pulitzer le otorgaron, al mejor periodista de Estados Unidos, y si es el mejor periodista, se lee que es el mejor periodista del mundo, que es como el premio nobel de literatura, pero acá del periodismo, pon las preguntas, a lo mejor se anima y contesta”, indicó López Obrador antes de leer cada uno de los cuestionamientos.

¿Quién es Tim Golden?

Tim Golden es un periodista nacido en 1961 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Fue jefe de noticias en el medio The Marshall Project y durante 20 años fungió como reportero de investigación, corresponsal y redactor en The New York Times.

Con 63 años de edad, cuenta con la distinción del Premio Pulitzer en dos ocasiones, el más aclamado por el mundo periodístico. Previo a consolidarse como un reconocido investigador, obtuvo su título en el Dartmouth College y logró el becariado Nieman impartido por la Universidad de Harvard.

Su carrera se caracteriza por lograr obtener archivos de orden confidencial, temas de seguridad, política y del Ejército de su país. Su investigación más recordada fue cuando expuso la tortura y el abuso de personas prisioneras en el Medio Oriente, específicamente en Abu Ghraib.

Las preguntas

¿Dónde estabas cuando te pidieron que hicieras el reportaje en contra mía?

¿Cuánto tiempo te llevó escribirlo?

¿Cuánto te pagan?

¿Eres periodista de base o te pagan por reportaje, por encargo?

¿Quién fue el que te convenció que era importante hacer el reportaje?

¿De dónde obtuviste la información?

¿Hablaste con agentes de la DEA?

¿De qué nivel?

Ya sé que no puedes revelar tus fuentes, pero nada más que nos digas si tu información proviene de agentes de la DEA, de funcionarios medios, o de los directivos principales de la Agencia.

Si, aparte de los agentes de la DEA o directivos de la DEA, ¿Tuviste alguna entrevista con funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos, o del Departamento de Estado?

¿Aquí en México a quién consultaste?

¿Tienes pruebas de que el presidente de México está vinculado al narcotráfico?

Si no tienes pruebas, ¿podrías ofrecer una disculpa pública?