La violencia no se puede justificar, no ayuda, resuelve ni beneficia: AMLO sobre intento de asesinato de Trump

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la violencia no se puede justificar, es irracional e inhumana, tras el intento de asesinado de Donald Trump, virtual candidato republicano a la Presidencia y exmandatario de Estados Unidos.

“Es algo reprobable, nada que signifique violencia se puede justificar, es irracional, no ayuda, no resuelve, no beneficia, al contrario, enrarece el ambiente político, produce miedo, desconfianza, es muy inhumana”, comentó AMLO.

“En política podemos ser adversarios pero no enemigos y en las contiendas nos podemos dar trato de adversarios a vencer no de enemigos a destruir, por eso condenamos este hecho y sí, fuimos los primeros en todo el mundo en pronunciarnos”, respondió López Obrador a uno de los reporteros, durante la conferencia mañanera de este lunes 15 de julio.

De acuerdo con el mandatario nacional, durante una gira en compañía de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, fue ella quien se dio cuenta de la noticia a través de las redes sociales: “ella en su teléfono vio la imagen, todavía inicial y buscamos más, eran los primeros minutos y vimos de que había pánico, me tocó observar que el expresidente Trump antes de ir al suelo se tocó la oreja, de inmediato condenamos el hecho”, explicó.

¿Qué sucedió?

Un hombre disparó contra Trump durante un mitin en Butler, Pensilvania. El político fue trasladado de emergencia al hospital de Pittsburgh en helicóptero tras el incidente. Desde 1968, cuando dispararon contra Robert Kennedy, no se había visto un atentado de esta magnitud en el país norteamericano.

De acuerdo con medios estadounidenses, el expresidente fue sacado rápidamente del escenario después de que aparentes disparos resonaran entre la multitud. Videos en redes sociales mostraron a Trump tocándose brevemente la oreja derecha, y se pudo observar la sangre por su cara.