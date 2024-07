¿Qué le mandó Donald Trump a AMLO cuando se enfermó de Covid?

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que Donald Trump, quien sufrió el fin de semana un intento de asesinato, le envió hace unos años un paquete de medicinas cuando ya no estaba en funciones como presidente de Estados Unidos.

“Nos complace, nos satisface de que no le haya pasado nada al expresidente (Donald) Trump, primero por su persona, también por la amistad que tenemos con él, no voy a olvidar que cuando me dio el Covid en una ocasión me habló, me mandó un paquete de medicinas para que me atendiera, ya no estaba de presidente, pero tuvo esa gentileza”, comentó.

Además, criticó que en Estados Unidos, las personas puedan comprar armas en un supermercado: “esto ya no puede seguir así, con lo sucedido”, al referirse al atentado sufrido en un mitin de Pensilvania, donde Trump fue atacado y alcanzado por una bala en la oreja.

“Amerita una reflexión que debe de resolverse de manera conjunta, creo que sería un acto bien visto por los estadounidenses, el que firmaran los dos candidatos un compromiso de regular la venta de armas en Estados Unidos. Sería un acto de buena fe, en busca de la unidad y de la paz”, explicó sobre las futuras elecciones de ese país y la venta de armas.

Intento de asesinato

Un hombre disparó contra Trump, durante un mitin en Butler, Pensilvania, el sábado 13 de julio. El político fue trasladado de emergencia al hospital de Pittsburgh en helicóptero tras el incidente. Desde 1968, cuando disparaaron contra Robert Kennedy, no se habia visto un atentado de esta magnitud en el país norteamericano.

Medios estadounidenses reportaron que el expresidente fue sacado rápidamente del escenario después de que aparentes disparos resonaran entre la multitud. Videos en redes sociales mostraron a Trump tocándose brevemente la oreja derecha, y se pudo observar la sangre por su rostro. El exmandatario estadounidense reapareció ayer para confirmar la nominación republicana a la Presidencia.