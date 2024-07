El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó fuertemente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al anunciar que se retira completamente de la vida pública política de México y del extranjero, a pregunta expresa de José Lebeña, director de Publimetro.

“La ONU permanece muy inactiva, sólo actuando en la formalidad, sin tener realmente un papel importante, protagónico, en evitar que haya conflictos, tanta desigualdad, en evitar la violencia, no está a la par de lo que está sucediendo en el mundo, se ha quedado rezagada”, comentó durante su conferencia de prensa de este jueves 18 de julio.

AMLO critica a la ONU: está convertida en un cero a la izquierda y rezagada

“Está convertida en cero a la izquierda, en un florero, un adorno, se trata de un aparato burocrático, oneroso, porque cuesta mucho mantener esa organización, tienen oficinas para todo, pero no hay resultados”, añadió al asegurar que la ONU sólo actúa cuando ya estallaron los conflictos y pedir que se cambie el sistema de vetos con el que no está de acuerdo que sea manejado por sólo cinco naciones y no participen todos los países.

De acuerdo con López Obrador, debe haber una renovación mundial porque “no es posible que hayan perdido la vida más de 30 mil seres humanos en Gaza y se continúe agravando todo y no haya iniciativas para resolver los problemas o que los actos más importantes sean las reuniones de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) para reforzar la política armamentista o que Rusia, China y Corea (del Norte) se estén agrupando”.

“¿Dónde está la solidaridad con los pueblos?”, cuestionó AMLO, aunque expresó que espera que se mejoren los conflictos en el mundo, porque tiene mucha fe en que no se agrave la situación y no cree que haya otra guerra mundial, porque es creyente de la paz y el noble oficio de política que se creó para evitarla.

Retiro

“Yo me retiro por completo, no voy a tener ninguna actividad pública política, no voy a asistir a ningún evento ni en México ni en el extranjero, ya terminé mi ciclo”, explicó López Obrador al mencionar que lo han invitado a foros y conferencias en otros países, pero no va a participar, por lo que agradece las invitaciones. “Ya llegó el tiempo de retiro, se terminó mi ciclo, me voy a jubilar muy contento porque el país está en pleno crecimiento”, sentenció.

“En lo internacional estoy seguro que dirigentes de distintos países van a seguir participando para conseguir que haya más armonía, cooperación, paz, justicia en el mundo, que vaya creándose, haciéndose realidad la fraternidad universal como bella utopía, que nos unamos cada vez más, no haya confrontaciones, guerras, que haya progreso con justicia, que no haya tanta desigualdad económica, social, en el mundo”, finalizó.