Josefina Rodríguez, Claudia Curiel y Marath Bolaños para Turismo, Cultura y Trabajo

Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, presentó a Josefina Rodríguez Zamora, Claudia Curiel de Izaca y Marath Bolaños, para encabezar la Secretarías de Cultura, Turismo (Sectur), y Trabajo y Previsión Social (STPS) como parte de su gabinete, en el marco de transición, quienes tomarán funciones el próximo 1 de octubre junto con ella.

“El día de hoy presento a tres jóvenes brillantes”, comentó la primera próxima presidenta de México, al presentar el currículum de cada uno de los nuevos integrantes para su administración.

“Me siento muy agradecida y honrada por recibir esta responsabilidad. A mí me tocó crecer en un país donde no había cultura ni democracia, por eso ser parte de este movimiento, no sólo me llena de orgullo, sino que comprueba que las transformaciones son posibles y necesarias”, comentó Curiel de Icaza.

“Gracias doctora por depositar su confianza en mí. Es un honor continuar la transformación que comenzó con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pondré todo mi compromiso y lealtad, para sacar adelante el turismo de México. Es el sexto país más visitado del mundo, gracias a nuestro patrimonio cultural. Marcaremos la nueva era del turismo, impulsaremos políticas para el desarrollo sustentable y lograremos el bienestar de miles de familias”, expresó Rodríguez Zamora.

“Antes que nada quiero agradecer a la doctora Claudia Sheinbaum. La Secretaria de Trabajo ha coordinado la política con el presidente Andrés Manuel López Obrador desde 2018, que se ha traducido en una primavera para los derechos laborales. Reitero la confianza para seguir trabajando en la transformación del país, tenemos mucho que aportar para beneficiar a los trabajadores”, dijo Marath Bolaños, al destacar las acciones de la actual STPS.