En vez de construir muros hay que apoyar a los países y a las personas: Sheinbaum a Trump

Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, afirmó que la migración no es un asunto de crimen y que no está de acuerdo con la construcción de muros, tras el discurso de Donald Trump, quien aceptó la candidatura del Partido Republicano a la Presidencia de Estados Unidos.

“La migración no es un asunto de crimen. En vez de construir muros hay que apoyar a los países y las personas”, comentó Sheibaum a su llegada al aeropuerto de Zacatecas, donde acompañará al presidente Andrés Manuel López Obrador al Encuentro con el sector agropecuario en el Palacio de Convenciones del estado.

“Para disminuir la migración, porque la gente va a los Estados Unidos a buscar trabajo, para disminuir la migración, lo que hay que hacer es invertir en desarrollar los países que están expulsando personas por necesidad”, agregó la próxima primera presidenta de México.

“Vamos a esperar, siempre hay discursos en las épocas electorales, pero vamos a trabajar bien”, respondió al ser cuestionada sobre su posible estrategia si Trump se alza con la victoria en las elecciones de noviembre, en las cuales se mantiene arriba en las encuestas.

El “amigo” de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que le enviará una carta al candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, tras los dichos en su discurso en la convención donde aceptó ser el representante del partido en las elecciones de noviembre en el país norteamericano.

“Le voy a enviar una carta a mi amigo Trump, porque pienso que no le están informando bien sobre el tema migratorio y sobre la importancia que tiene mantener la integración económica con México y Canadá. Como es un hombre inteligente, con visión, sé que va a cambiar su manera de pensar, además lo considero mi amigo”, comentó López Obrador.

“En el caso migratorio le voy a demostrar que los migrantes no llevan droga a Estados Unidos, que esa es una vil mentira, los migrantes van a Estados Unidos a trabajar honradamente. No se resuelve nada con cerrar la frontera, es más no se puede ni se debe”, añadió AMLO.

Discurso de Trump

Durante su discurso que duró 92 minutos, el más largo para una convención republicana en 50 años, Trump prometió terminar con la “crisis de migración” en Estados Unidos, y aseguró que completará la construcción del muro fronterizo.

El expresidente estadounidense sostuvo que México y China dañaron la industria estadounidense. “Si quieren vendernos un producto tendrán que construirlo en Estados Unidos. China y México se han llevado 68% de nuestra industria automotriz, pero la vamos a recuperar”, amagó.

Además, defendió su estrategia de política exterior y prometió la pacificación de los conflictos actuales. “Yo podría parar guerras con una llamada telefónica, si se dicen las cosas adecuadamente, las guerras no comienzan”, señaló.

“Gobernaremos de nuevo, pero mejor. Pondremos fin a la crisis de criminalidad cerrando la frontera y completando el muro, la mayor parte ya la construí”, añadió Trump.