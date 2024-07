Tim Golden responde carta de AMLO seis meses después, esto fue lo que dijo

El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró, durante su conferencia mañanera de este viernes 19 de julio, la carta de respuesta que Tim Golden, periodista estadounidense dos veces ganador del premio Pulitzer.

“Ya apareció Tim Golden, acaba de escribir otra vez sobre un refrito, lo mismo del narcotráfico, le mandó una carta a Jesús y ya le contestó”, comentó el mandatario nacional, antes de leer la respuesta, donde aclara que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), no encontró pruebas suficientes para comprobar que López Obrador recibió dinero del Cártel de Sinaloa para su campaña.

La respuesta va acompañada con cinco preguntas sobre un funcionario de la Fiscalía General de la República (FGR), que dirige Alejandro Gertz Manero, que también fueron leídas por el vocero Jesús Ramirez, quien aclaró que esta respuesta llegó el 17 de julio, seis meses después, pero pedía una contrarespuesta en las 12 horas siguientes.

“Ayer me informó que le había enviado la carta y ya parece juez del Poder Judicial de México, te damos 12 horas para contestar. Lo que le plantee a Jesús (Ramírez) es que preguntara a Tim Golden lo que no nos ha respondido, si él responde, le doy una entrevista después, pero qué es lo que quiero, que responda las preguntas que aquí hicimos, ya que apareció de nuevo, porque se llevó seis meses y a nosotros nos da 12 horas”, comentó AMLO al reiterar que no hay pruebas de haber recibido aportaciones del narcotráfico.

Carta de Tim Golden a Jesús Ramírez Cuevas

“Los agentes nunca encontraron evidencias de primera mano de que el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador aprobó o supo del dinero que, según otras fuentes de la investigación, el Cártel de Sinaloa contiubuyó a su campaña electoral”, indica Golden en su carta a Ramírez Cuevas.

Carta Tim a Jesús Esta es la carta que mandó Tim Golden como respuesta a AMLO, dirigida al vocero Jesús Ramírez Cuevas.

Carta de respuesta de Jesús a Tim Golden

En una contrarespuesta, el gobierno le pide nuevamente a Golden que responda los cuestionamientos previamente realizados, además de preguntarle el valor periodístico o la intención de publicarlo, reiteran que AMLO le pidió públicamente responder a lo antes mencionado.