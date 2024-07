Roro Bueno, la tiktoker que ‘haters’ señalan como ‘tradwife’ en redes sociales

Roro Bueno, una destacada influencer española, ha captado la atención en las redes sociales por su estilo de vida y contenido. Con más de tres millones de seguidores en tiktok, Roro comparte regularmente aspectos de su vida diaria, sobretodo las recetas que hace de los platillos favoritos de su pareja sentimental, Pablo, siendo este punto el detonante entre internautas y seguidores, algunos señalándola como ‘tradwife’.

El contenido de la influencer Roro destaca por los tutoriales que comparte, los cuales explica con una voz dulce y aguda las recetas elaboradas que “le apetezca” a su novio, mostrando desde la creación de un pan para hacer hamburguesas hasta postres para comer con la familia de su pareja. Incluso la española ha mostrado sus habilidades artísticas, llevándola a hacer un libro que ella misma encuadernó a mano para Pablo así como la confección de un vestido.

Ante esta polémica que se ha generado, Roro Bueno declaró que por las calles se ha llegado a encontrar con gente que no aprueba el tipo de contenido que comparte, recibiendo duras criticas desde “sumisa”, “exclava”, asegurando en una entrevista que “la gente odia sin saber, sin conocerme de nada (...) yo en este caso, pues no estoy dejando que me afecte”.

Pese a los señalamientos que internautas hacen hacia la joven de 22 años, acusando que su contenido y forma de ser es de una “tradwife”, la misma Roro asegura y se considera femenista.

“Yo soy feminista, claro, pero no soy el feminismo de las mujeres que me están gritando por la calle ‘esclava, no te queremos aquí', todo este tipo de cosas que me dicen, que estoy dañando al colectivo. O sea, yo apoyo a la libertad de las mujeres para hacer lo que ellas quieran, pero ellas no me están respetando a mí por cocinar, que es mi pasión. O sea, yo no estoy cocinando por mi novio porque viva por y para él, sino yo estoy cocinando por mi novio, porque a mí me gusta cocinar”, declaró Roro para un programa español de Antena 3.

¿Qué es el Tradwife?

“Tradwife” es una palabra que proviene de la combinación de las palabras en inglés “traditional” y “wife”, que en español significa ‘esposa tradicional’. Este término se utiliza para describir a mujeres que adoptan y promueven roles de género tradicionales dentro del matrimonio y la familia.

Las tradwives suelen abogar por un estilo de vida en el que la mujer se dedica principalmente a las labores del hogar, la crianza de los hijos y el apoyo a su esposo, priorizando estos roles sobre carreras profesionales o actividades fuera del hogar.

Este movimiento social ha generado tanto seguidores como detractores, ya que algunos lo ven como una elección personal válida y empoderadora, mientras que otros lo critican por perpetuar estereotipos de género y limitar las oportunidades de las mujeres.