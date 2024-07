“Tengo pánico de que me encierren”, confesó “El Mayo” a Julio Scherer

Ismael “El Mayo” Zambada fue detenido en un aeropuerto privado en Texas, lo cual pondría fin a casi 40 años de estar prófugo de la justicia y a su liderazgo en el Cártel de Sinaloa, el cual disputaba con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien fue sentenciado a cadena perpetua en una prisión de de Estados Unidos.

El 4 de abril de 2010 Proceso publicó la entrevista que el fundador de la revista, Julio Scherer realizó a Zambada por una invitación que el hizo el narcotraficante para reunirse en un lugar desconocido.

“Un día de febrero recibí en Proceso un mensaje que ofrecía datos claros acerca de su veracidad. Anunciaba que Ismael Zambada deseaba conversar conmigo. La nota daba cuenta del sitio, la hora y el día en que una persona me conduciría al refugio del capo. No agregaba una palabra. A partir de ese día ya no me soltó el desasosiego”, relató el periodista.

En el momento del encuentro Zambada le extendió la mano y le dijo que tenía mucho interés en conocerlo, la entrevista se hizo en una construcción rústica con dos recámaras, dos baños, a la distancia se mantuvo el equipo de seguridad del capo, algunos portaban armas largas y la cochera del lugar estaba abierta para escapar lo más pronto posible en caso de emergencia.

“Tengo a mi esposa, cinco mujeres, quince nietos y un bisnieto. Ellas, las seis, están aquí, en los ranchos, hijas del monte, como yo. El monte es mi casa, mi familia, mi protección, mi tierra, el agua que bebo. La tierra siempre es buena, el cielo no. A veces el cielo niega la lluvia”.

Sobre su interlocutor, Scherer lo describió como un hombre de 1.80 de estatura, cuerpo fuerte apenas con el abdomen crecido para los 60 años que tenía en 2010, que en aquella época confesó que en cuatro ocasiones sintió de cerca al Ejército, del que tuvo que huir por el monte en caminos que solo él conocía, además que para esa entrevista acudió desde un sitio lejano y en cuanto terminara se iría de nuevo.

“Tengo pánico de que me encierren. No sé si tuviera los arrestos para matarme. Quiero pensar que sí, que me mataría. Yo me dedico a la agricultura y a la ganadería, pero si puedo hacer un negocio en los Estados Unidos, lo hago”, añadió en la plática.

La cual terminó con una fotografía para confirmar el encuentro, aunque “El Mayo” quería usar sombrero, acordaron que fuera con una gorra, la imagen fue tomada por uno de sus guardaespaldas.