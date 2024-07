AMLO a Trump: si se cierra la frontera, se arma una rebelión en la frontera de EE.UU.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si se llegara a cerrar la frontera de Estados Unidos con México, como propone el candidato republicano Donald Trump a la Presidencia de ese país, puede generar una rebelión en los estados de esta zona del territorio estadounidense.

“No se puede cerrar la frontera, ahí sí se caen gobiernos, quizá no en dos minutos ni en quince, pero si se cierra se provoca una rebelión, en California, Nuevo México, Texas, Arizona y en los seis estados fronterizos, que en su conjunto significan la cuarta economía del mundo”, explicó AMLO durante su conferencia mañanera de este viernes 26 de julio.

‘Habla más de la cuenta’

“Ya se lo expresé amablemente en una carta al presidente (Donald) Trump, son tiempos electorales y en cualquier parte del mundo donde hay elecciones se exacerba la retórica, se habla más de la cuenta, hay demasiada pasión”, comentó López Obrador.

El presidente recordó que cuando Trump llegó a la Presidencia, empezó a moderarse, cambiar y se entendieron bien, como cuando fue a Washington a la firma del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y revelar que Trump aún no contesta la carta que le envió y que reveló ayer en su conferencia mañanera.

“Lo que diga mi amigo Trump hay que verlo como parte de la campaña”, sentenció. En su carta, el mandatario nacional destacó la profunda integración económica que hay entre ambas naciones, y advirtió que medidas unilaterales como cerrar la frontera con México causarían graves daños a ambos países.

“Amigo presidente Trump, sin el tratado comercial que tanto nos ha beneficiado a los pueblos de Canadá, Estados Unidos y México, fundamentalmente por la sustitución de importaciones y la creación de empleos en las tres naciones, correríamos el riesgo de quedarnos rezagados, pues China pretende legítimamente alcanzar el 32% del PIB mundial en 2040. Ese es su plan. En contraste, si las naciones de Norteamérica no nos unimos y no nos fortalecemos mutuamente, no nos integramos, apenas lograremos el 23%”, indica dicha misiva.

¿Qué dijo Trump?

El expresidente estadounidense aseguró que “el problema es que está petrificado con los carteles, podrían quitar al presidente en dos minutos. Los cárteles son los que administran México”, en una entrevista con Fox News. La dupla republicana con J. D. Vane detalló sus planes para hacer la mayor operación de deportaciones de la historia de Estados Unidos.