Entrevista de Julio Scherer a “El Mayo” Zambada sobre su amistad con el “Chapo” Guzmán

Julio Scherer García, el fundador de Proceso, tuvo un encuentro personal y confidencial con Ismael “El Mayo” Zambada en el año 2010, y entre los temas que se tocaron en aquella entrevista publicada por Proceso salió a la luz su amistad con Joaquín “El Chapo” Guzmán. Ambos fundadores del Cártel de Sinaloa ahora se encuentran detenidos en los Estados Unidos.

“Cargo miedo”: la vida de “El Mayo” Zambada con “El Chapo” Guzmán

Después de subir a cuatro autos consecutivamente y llegar a un lugar desconocido en el monte, Julio Scherer acudió al refugio donde lo esperaba “El Mayo” Zambada. Entre la plática que sostuvieron sobre su familia y sus negocios en el narcotráfico, el tema que más destaca es su relación con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Reseñó un matrimonio que no existió”, se refirió Zambada a la fiesta a la que acudió “El Chapo”. A partir de este acontecimiento, el periodista preguntó si ha sentido cerca al Ejército: “Cuatro veces. El Chapo más (...) A mí me agarran si me estoy quieto o me descuido, como al Chapo. Para que hoy pudiéramos reunirnos, vine de lejos”.

Después, Scherer preguntó sobre la millonaria fortuna de “El Chapo” Guzmán que causó su aparición en Forbes y de su escape del penal de Puente Grande: “El Chapo Guzmán y yo somos amigos, compadres y nos hablamos por teléfono con frecuencia. Pero esa historia no existió. Es una mentira más que me cuelgan. Como la invención de que yo planeaba un atentado contra el presidente de la República. No se me ocurriría.”

Al final de la entrevista, “El Mayo” Zambada realizó una pregunta a Julio Scherer: “¿Usted se interesa por el Chapo?”. Ante el interés del periodista mexicano por la amistad entre ambos, el líder del Cártel de Sinaloa sólo respondió: “Voy a llamarlo y a lo mejor lo ve”.