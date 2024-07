Inicia cuenta regresiva para aprobación de la reforma al Poder Judicial

El diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, informó que la Comisión de Puntos Constitucionales acordó que será el próximo 22 de agosto cuando se dictamine la reforma al Poder Judicial para su posterior análisis y discusión en el pleno de San Lázaro el próximo 2 de septiembre. Al respecto, legisladores integrantes de la comisión resolvieron convocar a sesión permanente el próximo jueves 1 de agosto.

Asimismo, el 15 de agosto se prevé la discusión y análisis para dictaminar las iniciativas en materia de simplificación administrativa y electoral, que prevé la eliminación del Inai, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

En entrevista, el vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que a través de la reforma al Poder Judicial, se pretende que la ciudadanía pueda elegir a los ministros de la SCJN, jueces y magistrados mediante el voto popular.

En tanto, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Braulio López Ochoa, quien además funge como secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, expuso que es indudable que es necesario que haya una reforma al Poder Judicial pero no para debilitarlo sino para fortalecerlo.

“Esta reforma no resuelve la parte que afecta directamente a los mexicanos, que es ¿cuántos casos llegan a los jueces?, ¿cuántas pruebas se presentan?, ¿Qué tanto hubo una investigación de por medio? y ahí es donde tenemos un hueco enorme, desde las fiscalías, desde las policías que no tienen capacidad de investigación, desde las defensorías de oficio, todo eso lo tenemos que ir modificando y esta reforma no resuelve este punto”, señaló.

Acusa oposición ‘mordaza’ en la comisión de puntos constitucionales

La diputada del PAN, Paulina Rubio, declaró que en la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales del pasado jueves se puso una ‘mordaza’ a los legisladores al no permitir que se presenten las reservas ante la comisión, sino en el pleno, ya en la discusión de la iniciativa.

Puntualizó que el acuerdo no cuenta con un calendario que dé claridad sobre qué días se van a discutir los temas, “y eso representa una falta absoluta de transparencia, porque pareciera entonces que los temas quieren ser abordados a través de albazos”.

En su oportunidad, el diputado del PRI, Marco Antonio Mendoza, dijo que el acuerdo tiene deficiencias de forma y de fondo, y no cumple con el reglamento de la Cámara de Diputados.

“La prohibición de interponer reservas coarta cualquier posibilidad de enriquecer los dictámenes antes de que lleguen al pleno de la Cámara de Diputados, y es algo que viola el reglamento de la Cámara”.

Sobre el tema, Gerardo Fernández Noroña, del PT, respondió que la presentación de reservas es una “táctica dilatoria” de la oposición para evitar que se aprueben las reformas del Presidente, y recordó que las reservas finalmente podrán debatirse en el pleno.

Planteó que se reciban las reservas y se envíen al Pleno para su discusión, pues ha sido un procesamiento legislativo que se ha hecho durante toda la actividad parlamentaria y no hay violación al marco legal.

“No le tenemos miedo al debate ni a la discusión. Se va a elegir al Poder Judicial por el voto universal, secreto y directo del pueblo”, estableció.

UNAM realiza foros sobre la reforma al Poder Judicial

Este lunes se espera la realización de uno de los dos foros que se llevarán a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de México; de acuerdo con información publicada en la Gaceta UNAM, a las 10 horas se prevé la inauguración en la Facultad de Derecho y a partir de las 11 horas se lleva a cabo la discusión en la mesa uno con el tema: Integración de la SCJN que contará con la participación del exconsejero del IFE, Jaime Cárdenas, así como del investigador del IIJ de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte, bajo la moderación de la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Mónica González Contró.

En tanto, el martes 30 de julio, se espera la realización de dos mesas de discusión en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón; la primera con el tema Órgano de Administración Judicial, en donde participarán los especialistas Eduardo Esquivel Jaso y Daniel Márquez Gómez de la FES Aragón y del IIJ de la UNAM, entre otros.

Mientras que en la mesa tres se discutirá el tema Tribunal de Disciplina Judicial en donde participarán Edgar Corzo, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, Carla Huerta del IIJ y Arturo Baca García de la FES Acatlán, entre otros.