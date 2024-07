En Verano, Ángeles Verdes brindan 8 de cada 10 asistencias viales en carreteras

Cinco carreteras encabezan la lista de incidentes viales al inicio de la temporada vacacional de Verano: Carretera Cuernavaca-Caseta Paso Morelos con 723 incidentes; Carretera México-Toluca con 197; Carretera Irapuato-Guanajuato con 138; Carretera Cancún-Playa del Carmen con 128, y Autopista México-Cuernavaca con 122 solicitudes de apoyo, informó a Publimetro el director general de servicios al turista de Ángeles Verdes, José Armando García Nuño.

Indicó que los automóviles de color rojo encabezan la lista de accidentes carreteros con 23% del total, seguidos de los vehículos color café con 22%, luego se posicionan los de color blanco con el mismo porcentaje, posteriormente los negros con 17% y finalmente los automotores de color verde con 16%.

Explicó que al término de la temporada vacacional se espera tener un aproximado de 16 mil servicios con un beneficio para cerca de 50 mil vacacionistas, en 258 rutas de cobertura a nivel nacional y que significan más de un millón de kilómetros recorridos en todo el país con 380 unidades activas.

Cabe destacar que, de enero a diciembre del 2023, se atendieron a 77 mil 996 turistas en 20 mil 050 servicios de asistencia, en 258 rutas en todo el país, con servicios de apoyo como auxilio vial y asistencia mecánica e información turística.

Ángeles Verdes Apoyo vial en carretera. Foto: Especial

Resaltó que el pasado 15 de julio se dio el banderazo de inicio de la temporada vacacional de Verano 2024, con un despliegue operativo a nivel nacional encabezado por la Secretaría de Turismo en Monterrey, Nuevo León.

Explicó que cuentan con varias vías de comunicación para brindar el apoyo a los turistas en carretera: a través del número 078 o a través de la APP de Ángeles Verdes, la cual está disponible para dispositivos IOS y Android y mediante la cual se tiene la geolocalización de forma inmediata del vehículo.

“A través de la App podemos asignar la unidad más cercana en términos de geolocalización para que llegue de forma más rápida a ofrecer el servicio y reiteramos la recomendación de siempre, que se tenga en cuenta una revisión previa mecánica del automóvil, que lleven elementos de hidratación suficientes, tener un botiquín de emergencia y herramientas para un posible cambio de llantas, como son llave de cruz o un gato hidráulico”, explicó.

¿Por qué los vehículos rojos chocan más?

Al respecto, sobre por qué los automotores rojos son los que más accidentes tienen, de acuerdo con un reporte de la plataforma CarVertical México, los vehículos rojos se ubican con 22.7%, los amarillos en segundo lugar con 18.8%, automotores negros se ubican con 18.4%, cafés con 16.5%, verdes con 14.2% y blancos con 9.4%

“Los coches deportivos suelen estar pintados de rojo y los aficionados a la velocidad se decantan más por los coches rojos que los conductores conservadores. Eso es suficiente para suponer por qué los coches rojos están en la cima de esta lista particular”, detalla el organismo en su blog.

Recomendaciones para viajar de forma segura

Ocho de cada 10 accidentes en las carreteras del país son atribuibles al conductor, y solo dos se deben a las condiciones del camino, según datos de la Comisión Nacional de Seguridad.

A continuación, algunos consejos de Ángeles Verdes para viajar de forma segura

Verifica el estado del vehículo. Los principales desperfectos son sistemas averiados de frenos, fallas eléctricas, de dirección o suspensión. Antes de salir, revisa el correcto funcionamiento de las luces altas, bajas, direccionales así como de las intermitentes o las luces de emergencia y las condiciones de la llanta de refacción.

Equipaje seguro. Si tu carro tiene canastilla de viaje, asegúrate antes de arrancar de que esté bien cerrado y perfectamente asegurado, así evitarás un accidente. En caso de que uses solo la cajuela, toma la precaución de la que la carga esté distribuida de forma correcta y equitativamente.

Previo al viaje. Consulta las rutas por las cuales vas a viajar, para evitar contratiempos que retrasen y dificulten tus vacaciones. Sobre todo, es importante que revises si la ruta no presenta contratiempos como cierres, derrumbes o problemas de orden público y consulta los recursos que tienes en carretera en caso de una emergencia (hospitales, hoteles, estaciones de servicio, etcétera).

Llantas grabadas. Aunque parezca obvio, es fundamental revisar las llantas, pensar que la llanta necesita un cambio cuando está lisa es falso, los grabados deben tener al menos todavía 2.5 mm de profundidad que es el límite de vida para circular de forma segura, de lo contrario traemos un peligro potencial en el auto.

Rota las llantas. Si ya tienes tiempo con tus llantas y vas a viajar en carretera cámbialas de posición, las de atrás para adelante y viceversa, igualmente cambiarlas de lado, con esto aseguramos que nos den el máximo kilometraje ya que en cada posición se desgastan diferente. También busca de acuerdo a tus hábitos y preferencias, ya existen para aquellos que les gusta manejar rápido y requieren una respuesta rápida, así como para quienes prefieren manejar más tranquilos. Las especificaciones puedes encontrarlas en la parte interna de la tapa de la gasolina, en la chapa de las puertas del lado del conductor así como en el manual de tu automóvil.

Al empezar el viaje. Mucho cuidado con los adelantos que realizas en la vía. Hacerlos de forma imprudente puede ser bastante peligroso para ti, para los otros ocupantes del vehículo y demás agentes de la vía. Enciende las luces y baja la velocidad mientras llueva. Conserva la distancia de frenado con los vehículos que te anteceden, pues puedes ocasionar un accidente si no frenas a tiempo.

¿Sabes cómo aplica el seguro de Capufe?

Al circular por las vías administradas por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), cuentas con un seguro de responsabilidad civil, el cual tiene dos coberturas: responsabilidad civil usuario y responsabilidad civil autopista. Este seguro aplica al hacer el pago de la cuota en las casetas de cobro y cubre un monto de hasta 2.2 millones de pesos.

La cobertura de responsabilidad civil usuario entra en vigor una vez que el seguro particular responsable de los daños haya excedido el monto contratado y, si el automóvil responsable no cuenta con un seguro particular, tendrá que pagar un deducible de 7 mil pesos.

Si los siniestros se producen por daños en la autopista, como derrumbes, baches, objetos sobre el camino y otros, el Seguro de Usuario ampara: gastos por daños al vehículo, gastos médicos de los ocupantes, personas lesionadas, gastos funerarios y gastos por reparación de cristales.

Para hacer valido el seguro debes conservar el ticket de pago de la autopista en la que circulas y para cualquier información adicional puedes llamar al 074.