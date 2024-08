‘Se pueden quedar ahí todo el tiempo’: AMLO a manifestantes en la México-Puebla

El presidente Andrés Manuel López Obrador mandó un mensaje a los manifestantes que mantienen un bloqueo en la autopista México-Puebla: “se pueden quedar ahí todo el tiempo”.

“Así no hay ningún acuerdo, se pueden quedar ahí todo el tiempo, lo que es justo se atiende de inmediato, cuando es tranza, no, no se permite la corrupción, ni arriba ni abajo, ni a los lados, pero una disculpa a los transportistas y que busquen vías alternas”, sentenció.

López Obrador también pidió a los pobladores que se encuentran inconformes, no dejarse engañar, pues acusó que un abogado busca sacar “raja” de este asunto.

Además, señaló que su gobierno no se dejará chantajear por nadie, aunque rechazó que vaya haber represión en este caso. Además, pidió a los campesinos que se manifiestan considerar las afectaciones que provocan al bloquear la carretera México-Puebla.

“Están haciendo un reclamo que no se pagó un derecho de vía desde hace décadas, pero ahí está un abogado detrás que está queriendo sacar raja, de estos abogados oportunistas, lo digo aquí para que se sepa porque mi pecho no es bodega y no vamos a estar encubriendo a nadie”, comentó el mandatario nacional, en su conferencia mañanera de este miércoles 7 de agosto.

“Decirle a los campesinos que están perjudicando a mucha gente al tener tapada la carretera y que no se dejen manipular, engañar por este abogado que va a sacar, quien sabe, provecho personal”, añadió el presidente.

¿Qué pasó?

Cientos de transportistas y automovilistas se encontraban varados desde hace más de 20 horas en la autopista México-Puebla, después de un plantón por parte los manifestantes de Santa Rita Tlahuapan.

Además de lonas, colocaron también carpas, anticipando una larga jornada que podría permanecer por varias horas más o hasta días. El tráfico se ha vuelto una fila kilométrica en la vialidad, ante la protesta de los ejidatarios en exigencia del pago justo por sus tierras.

La manifestación comenzó desde la mañana del martes 6 de agosto, pero los inconformes advirtieron que no dejarán libre la vialidad hasta obtener un diálogo que garantice su exigencia.

Caminos y Puentes Federales (Capufe), Arco Norte y la Guardia Nacional se encargan de actualizar los avances y el estado de tránsito para los automovilistas.