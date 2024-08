No hay cooperación, no dan información suficiente: AMLO reclama a EE. UU. por Zambada

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en este caso, la detención de los líderes del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada García y Joaquín Guzmán López, no hay cooperación por parte de Estados unidos y no han entregado información suficiente sobre lo que sucedió el jueves 25 de julio en territorio mexicano.

“No ha habido más, sólo un avión clonado, sabemos que no salió de Hermosillo, porque la Fiscalía de México está haciendo la investigación que le corresponde, pero no hay cooperación en este caso, no nos han dado información suficiente”, explicó el presidente, durante su conferencia mañanera de este viernes 9 de agosto.

“Vamos a esperar más tiempo”, afirmó López Obrador, al reiterar que “en efecto, no han entregado información suficiente”, sólo lo que se sabe hasta ahora sobre la llegada de un avión a El Paso, Texas, que tenían un acuerdo con Guzmán López y que al llegar el avión no sólo iba él, sino que iba también el señor Zambada, esa es la información, según AMLO.

Además, cuestionó que hay hechos que se piden y que “desde luego” sabe Estados Unidos, como el hecho de dónde salió el avión. “Queremos saber más sobre la negociación, si fue un acuerdo o si fue como el abogado de Zambada dijo que lo habían secuestrado. “¿Qué pasó con el piloto? ¿Qué hicieron con el piloto? ¿Quién era?”, preguntó.

“Hay que ver si fue un acuerdo y quienes llevaron a cabo esto fueron las dos personas por su voluntad o intervino alguna agencia extranjera, de lo que estamos seguros es que no intervino el Gobierno de México, ninguna dependencia del Gobierno Federal, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, entonces queremos saber más sobre esto”, añadió AMLO.

Detención y juicio

Autoridades de Estados Unidos arrestaron el jueves 25 de julio a dos de los líderes del Cártel de Sinaloa en El Paso, Texas. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) daba como recompensa 15 millones de dólares por su cabeza. El Mayo, de 76 años, era requerido por las autoridades estadounidenses desde hace décadas.

Zambada está acusado de crimen organizado, conspiración para cometer asesinato, lavado de dinero y distintos delitos relacionados con el narcotráfico, como el trasiego de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo a Estados Unidos.

Compareció este jueves por segunda ocasión ante el tribunal federal de Texas. El capo apareció frente a la jueza, Kathleen Cardone, sentado en una silla de ruedas, como lo hizo en la primera audiencia. Vestía una sudadera azul y calzaba unas chanclas de hule de color naranja. El narcotraficante mostraba en uno de sus brazos la pulsera de un hospital.

La captura fue enmarcada por Washington como parte de la lucha de las autoridades de Estados Unidos contra el tráfico del fentanilo. Hasta el momento, no existen detalles que expliquen con claridad si la captura del legendario narcotraficante fue una entrega a las autoridades o un secuestro, como asegura el abogado de Zambada.