FGR dará seguimiento e información sobre el caso del Mayo Zambada: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que será la Fiscalía General de la República (FGR) quien dé todo el seguimiento y la información sobre la detención de Joaquín Guzmán López, quien habría entregado a Ismael “El Mayo” Zambada García a las autoridades estadounidenses.

“El gobernador (Rubén Rocha Moya) nos pidió que se solicitara a la Fiscalía que atrajera el caso y ya se procedió a eso, toda la información ya está en la Fiscalía General y están haciendo todo el trabajo, van a ser ellos quienes le den seguimiento”, comentó el mandatario nacional en su conferencia de prensa mañanera de este lunes 12 de agosto.

AMLO señaló que, desde que se dieron los hechos, el pasado 25 de julio, la FGR inició la investigación pertinente. “Se pidió información al Gobierno de Estados Unidos, según me informa la Fiscalía, hay varias versiones y se entregó información, también se llevó a cabo una inspección al aeropuerto donde aterrizó el avión y ya está avanzando”, indicó.

“Mi recomendación respetuosa es que se esté informando lo más pronto posible, de manera periódica, que se dé a conocer toda la verdad sobre este asunto y se siga solicitando más información al Gobierno de Estados Unidos, porque todavía no se tiene toda la información”, agregó López Obrador al mencionar la carta del abogado que denunció un secuestro a Zambada.

El presidente también señaló que aún falta más información, sobre el piloto, los desaparecidos, el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén, y que es importante que se conozca toda la verdad sobre lo sucedido.

Rubén Rubén Moya

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, negó estar ligado con Zambada y pidió al presidente que la FGR abra una investigación. Además, aseguró que el día 25 de julio no estaba en el estado, día de la supuesta reunión con líder del Cártel de Sinaloa, que llegó al estado un día después.

“Fue un acto de congruencia y mucho valor civil, además es su responsabilidad, que él mismo día que sale la carta, nosotros estamos allá en un acto, pura casualidad, y él me dijo antes del acto, que iba a dar a conocer su versión, nada más que me pedía mi punto de vista, que estaba consciente que no era nada más involucrarlo a él, sino también a mí y seguir con la campaña de narcopresidente”, comentó AMLO sobre la respuesta del mandatario de Sinaloa.

Informe de la Embajada vía Ken Salazar

“El embajador es un profesional, pero intervienen muchos intereses”, aseguró López Obrador sobre la conferencia de prensa que dio el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, donde asegura que sí hay cooperación con el Gobierno de México.

Salazar señaló el pasado viernes que El Mayo fue llevado contra su voluntad a ese país, mientras que Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, se entregó de manera voluntaria. También apuntó que desde el 25 de julio se informó a las autoridades mexicanas sobre los hechos.

“Lo que pasó con los líderes del Cártel de Sinaloa (sus arrestos), Joaquín Guzmán, y también lo del Mayo, son históricas. Pero no hubiera pasado sin el esfuerzo conjunto que llevamos con México. Y le quiero dar las gracias al Gobierno de México por lo que ha hecho para crear las condiciones que estamos teniendo en estos éxitos”, indicó Salazar.

Carta del Mayo Zambada

A través de una carta, firmada por él y difundida por su abogado este fin de semana a periódicos estadounidenses, el narcotraficante mexicano dio detalles de lo que ocurrió el 25 de julio, cuando fue puesto bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos.

Zambada afirmó que fue secuestrado tras llegar a una reunión, a las afueras de Culiacán, donde iba a encontrarse con Rocha Moya y Melesio Cuén, también exalcalde de Culiacán.

El encuentro, según la versión del líder del Cártel de Sinaloa, fue preparada por, para “ayudar a resolver diferencias entre los líderes políticos”, por lo que la idea de que se entregó voluntariamente es “completamente falsa”.