AMLO le hace el ‘fuchi’ al presidente de Argentina

El titular del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, respondió si tendrá algún encuentro con el presidente de Argentina, Javier Gerardo Milei, durante su visita en tierras mexicanas.

“En nuestro país hay libertades, puede venir cualquier persona, presidente, dirigente de oposición, representante de los los bloques de derecha que hay en el mundo, este es un país libre, no hay censura, ni hay persecución, hay libertades plenas”, mencionó el presidente de la República mexicana, ante el próximo arribo de Javier Milei.

Se espera que el 24 de agosto, Milei llegue a suelo azteca para la cumbre de Conferencia de Acción Política Conservadora, un evento que se celebra de manera anual donde activistas conservadores y representantes electos de los Estados Unidos, con posturas conservadoras se reúnen.

Ante este foro de ultraderecha que se realizará en México, el titular del Poder Ejecutivo de la República mexicana, mencionó que “no hay problema”. Por lo que detalló que ante la estancia del presidente Argentino en México no tendrán encuentro alguno.

“No, no (me voy a reunir con él), pero no hay ningún problema, él puede venir. Cuando ha pasado a Estados Unidos solicita permiso para el uso del espacio aéreo, nunca se le ha negado a nadie”, explicó AMLO.

Asimismo, Obrador señaló durante la conferencia matutina, mejor conocidas como ‘mañaneras’, que “una cosa es el gobierno de México y otra cosa es el pueblo de México. Nuestro pueblo siempre ha sido muy hospitalario, fraterno, respetuoso”, asegurando que la visita del mandatario argentino no se verá afectada pese a que no coincide “con su manera de pensar y su forma de ser”.