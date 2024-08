Jesús Ernesto, el hijo menor de AMLO lo cuestiona por el Tren Maya

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló, durante su conferencia mañanera de este miércoles 14 de agosto, que su hijo menor Jesús Ernesto lo cuestionó por la construcción del Tren Maya en el sureste de México.

“Hasta con Jesús, mi hijo, esto te pasa a ti en la familia, nos pasa a todos, yo llego y me dice Jesús lo que escucha ‘¿por qué construyeron el Tren Maya, si están destruyendo la selva?’ por sus compañeros que escuchan eso”, contó el mandatario nacional.

“Le tengo que explicar y no necesariamente lo convenzo, se queda con las dudas, por el medio, los niños o adolescentes son muy sinceros, no sé qué le dijeron de mí y se enojó y me reclamó a mí”, explicó López Obrador.

“Mira, tú no te preocupes, esos compañeritos, sus familias seguramente no me quieren, pertenecen al bloque conservador, pero no te preocupes, nada más diles ‘no quieres a mi papá, seguramente tienes de dirigentes a otras personas’, es normal, cada quien es libre para tener su manera de pensar”, añadió AMLO.

Venezuela

El presidente también aseguró que esperarán a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) defina la elección de Venezuela, donde hasta ahora se tiene como ganador a Nicolás Maduro, quien sería reelecto por un periodo más, a pesar de las denuncias internacionales.

“La elección fue el domingo y el martes, sale (Antony) Blinken del Departamento de Estado (de Estados Unidos), a decir que había ganado uno de los candidatos (Edmundo González) y el siguiente salen los de la OEA (Organización de Estados Americanos) a decir lo mismo, empiezan todos los países a manifestarse, nosotros tenemos que esperarnos”, comentó.

“Le preguntan al papa esperando a que se sumara a la condena, pero dice ‘hay que esperar los datos de la autoridad electoral’ y lo que nosotros sostuvimos con el presidente Lula (da Silva de Brasil) y el presidente (Gustavo) Petro (de Colombia), que no haya violencia, ese llamado ha ayudado, porque no deja de haber confrontación, pero no está desbordada la violencia, ahora van a decir que estoy negado que haya violencia en Venezuela, no estoy negando (...) me gustó mucho la postura del papa Francisco, muy mesurada, pero se le van al papa encima, porque lo que querían, era la condena”, sentenció.