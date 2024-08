‘A lo mejor ni rating tiene’, dice AMLO sobre La Casa de los Famosos

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no cree que La Casa de los Famosos sea un “programa exitoso”, del cual ha escuchado, pero nunca ha visto, al pedir que se garanticen las libertades.

“La verdad que yo he escuchado sobre el programa, nunca lo he visto, no sabía de qué se trataba, no sé de qué se trata, lo que puedo comentar es que deben garantizarse las libertades (...) Más que una censura de una oficina o un gobierno, son los ciudadanos, alomejor ni rating tienen”, comentó, durante su conferencia mañanera de este jueves 15 de agosto.

“Si hay excesos, creo que les afecta a los productores del programa y a la televisora, porque ya estamos en un momento, en tiempos en que la gente está muy consciente de lo que vale la pena ver o escuchar y de lo que no”, agregó.

La Rosa de Guadalupe

López Obrador mencionó que existe una “telenovela” en esa misma cadena, que tampoco ha visto, pero que según él es la que más rating tiene en la televisora: “he escuchado en Televisa que hay una especie de telenovela que se llama La Rosa de Guadalupe, esa es la que tiene más rating, pero no sé cómo esté con ese (La Casa de los Famosos)”, detalló.

“Cuando hablan de éxito hay que ver cuánto, cuántas personas creen que ven ese programa, cuando mucho 10 millones”, dijo López Obrador, aunque el reportero que realizó la pregunta le mencionó que son 3.5 millones de personas a través de la televisión, pero la conversación en redes tiene números con “200 billones” de interacciones, a lo que el presidente definió como “bots”.

También aseguró que el dueño de Televisa es una persona que tiene principios y si sabe que existe algo mal en el programa, ya lo debería conocer: “si se están pasando, ya lo escuchó Emilio Azcárraga, porque tiene hijos, hijas, nietos y familiares, además es una gente con principios”, dijo.