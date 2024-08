“Estar prófugo de la justicia se demuestra, no se declara”, destaca defensa de Corral

Los abogados de Corral expusieron que suspender derechos políticos de quien no ha tenido oportunidad de defenderse atentaría de forma evidente y grave contra la presunción de inocencia Foto: Cuartoscuro

La defensa legal del exgobernador de Chihuahua, Javier Coral, afirmó que no está prófugo de la justicia, ya que ésta “se demuestra no se declara” como lo hizo el fiscal anticorrupción de esa entidad Abelardo Valenzuela, tras el intento fallido de detención del senador electo en la Ciudad de México.

Reiteraron la demanda que presentaron en contra de María Eugenia Campos, gobernadora de chihuahua, a la que Corral acusó de emprender una venganza política en su contra, también demandaron a Valenzuela por los delitos de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones y lo que resulte.

Ante el temor de que intenten de nuevo detenerlo, Corral se amparó y consiguió una suspensión provisional el 16 de agosto, con lo que está a plena disposición de una jueza federal, lo cual garantiza que pueda comparecer para enfrentar las acusaciones.

“Las autoridades responsables no pueden detener a Javier Corral con motivo de orden de aprehensión alguna, debe ser la jueza de distrito la que dicte las medidas que estime necesarias ‘a fin de que no evada la acción de la justicia’ como lo hizo al establecer una garantía económica por la cantidad de 120 mil pesos”.

El despacho de abogados Schütte & Delsol, destacó que Javier Corral Jurado no tiene calidad de prófugo de la justicia y goza plenamente de sus derechos políticos, contrario a las declaraciones que realizó el fiscal especializado de Chihuahua.

Añadió: “Es prófugo de la justicia quien huye materialmente del actuar legal de las autoridades, no quien se defiende legalmente con los recursos a su disposición. A diferencia del pasado, en el sistema de justicia penal vigente, una orden de aprehensión no es sino un medio de conducción del imputado al proceso. Suspender derechos políticos de quien no ha tenido oportunidad de defenderse atentaría de forma evidente y grave contra la presunción de inocencia”.

En su cuenta de X, Corral afirmó que el gobierno de Chihuahua “quiere distorsionar la realidad”, en particular acusó a la actual gobernadora, así como César Duarte, exgobernador de la entidad acusado de numerosos casos de corrupción y antecesor de Corral.

“Se ataja de manera contundente la distorsión informativa que el #maruduartismo ha colocado a través de gacetillas pagadas en varios medios de comunicación con el propósito de alimentar una narrativa en la opinión pública con el cuento de prófugo de la justicia, y de esa manera tratar de evitar mi llegada al Senado; hay que recordar que desde el primer momento del intento de ilegal detención, el mercachifle de @CiroGomezL se encargó de repetirlo una y otra vez. Pues era parte de la patraña”.

Actuación de la FGJ de la CDMX

Al restaurante en donde estaba Corral llegó el encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, Ulises Lara, quien escoltó al exgobernador para subirlo a una camioneta para llevarlo a la FGJ, aunque se mencionó que fue un “rescate”, Lara afirmó que los agentes estatales no contaban con oficio de colaboración para realizar la detención.

Los abogados afirmaron que la fiscalía capitalina evitó una detención ilegal y otros delitos dentro del territorio de su competencia, ya que no se siguieron los procedimientos establecidos en el convenio de colaboración entre fiscalías.