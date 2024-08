Morena tendría sobrerrepresentación en 23 de 31 congresos locales

Morena no solo tendría sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados sino en 23 de 31 congresos locales, (Hidalgo aún no emite el reparto sobre diputaciones plurinominales) en los cuales con el voto de sus aliados obtendría la mayoría absoluta o calificada, lo anterior se desprende de un análisis reciente, en donde se establece que sólo en seis estados no se cumple esta premisa.

Si se consideran las diversas combinaciones tanto para las alianzas de la 4T como de Fuerza y Corazón por México, la coalición formada principalmente por Morena, PT y PVEM, obtendría la mayoría simple en dos entidades (Jalisco y Zacatecas), la mayoría absoluta en tres (Campeche, Querétaro y Yucatán) y la mayoría calificada (dos terceras partes o más de las curules) en 20 entidades, mientras que las diversas alianzas del PAN, PRI y PRD se quedarían con la mayoría simple en dos estados (Chihuahua y Nuevo León), con la mayoría absoluta en uno (Guanajuato) y con la mayoría calificada en dos (Aguascalientes y Coahuila, este último estado no tuvo elecciones para su congreso en 2024, sino en 2023).

Asimismo, al agrupar a las coaliciones, la realidad indica que habrá sobrerrepresentación en 25 de las 31 entidades federativas estudiadas (80.6%): 23 bajo el mando de la 4T y dos de FCM (Aguascalientes y Coahuila). En las únicas entidades en las que, después de realizar el análisis no habría sobrerrepresentación serían Chihuahua, Durango, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco y Tabasco, esto es en cinco de los nueve estados que no son gobernados por la 4T.

¿Qué es la sobrerrepresentación?

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la sobrerrepresentación se refiere a un resultado electoral en el que un partido político obtiene un número de escaños en el Congreso que excede de manera significativa la proporción de votos obtenidos en las elecciones.

En el caso del Congreso de la Unión, el artículo 54 de la Constitución, en su fracción V, para evitar esto, establece que ningún partido puede tener más de 300 diputados por ambos principios (mayoría relativa y representación proporcional), así como tampoco puede tener un número de diputados que exceda en más de ocho puntos su porcentaje de votación nacional emitida.

Una vieja estrategia

La discusión sugiere que el límite debería aplicarse a las coaliciones de manera conjunta para evitar fraudes a la Constitución. Al momento, se permite que un partido mayoritario, como Morena, envíe candidatos a partidos aliados para evitar el límite de sobrerrepresentación y darle la vuelta a las leyes “dentro de lo legal”.

Por ejemplo, como ocurrió en el Congreso Federal en donde esta práctica dejó que siete diputados electos por mayoría relativa, que habían participado como candidatos de la unión Morena-PT-PVEM, solicitaran no ser asignados como legisladores morenistas, sino como del PT o PVEM.

Este 23 de agosto, el Instituto Nacional Electoral en sesión ordinaria realizará la repartición de las diputaciones plurinominales y con ello podrá fin a las especulaciones y posturas que desde el pasado 2 de junio se han tenido en torno el tema.

(Con información de Polls MX).