Esto es lo que dice la carta de AMLO a Biden por ‘injerencia’ en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló la carta que le envió a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, tras la semana pasada reportar sobre el financiamiento a la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Durante la conferencia mañanera del pasado 14 de agosto, López Obrador afirmó que enviaría una carta a Biden, porque considera que hay “injerencia abiertamente de su gobierno”, después de revelar que la Embajada de Estados Unidos en México, otorgó dinero a la organización dirigida por Claudia X. González.

“Va a consistir en dos medidas, una, voy a enviarle una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, además la Secretaria de Relaciones Exteriores va a hacer una nota diplomática con el mismo tema, porque consideramos que abiertamente hay injerencia del Gobierno de Estados Unidos en asuntos que sólo corresponden a la soberanía de nuestro país, les vamos a informar en su momento sobre estas dos acciones”, comentó ese mismo día.

Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló que MCCI recibió donaciones por un total de 502 millones 588 mil 208 pesos de 2016 a 2023, de los cuales, más de 96 millones fueron otorgados por parte de la Embajada de Estados Unidos en México, dirigida por el embajador Ken Salazar, desde agosto de 2018 a enero de 2024.

El mandatario nacional aclaró en ese momento que tiene buena relación con Biden, al considerar que es muy probable que el mandatario estadounidense no sepa sobre el financiamiento a MCCI o tenga datos diferentes sobre esta organización proclamada “sin fines de lucro”.

“Pueden estarle diciendo que es apoyo para una fundación que tiene como propósito combatir la corrupción en México, cuando es exactamente lo opuesto, una fundación que tiene el propósito de mantener la corrupción y los privilegios, además es una fundación que en los hechos de facto, dirige a todo el bloque conservador que está en contra del gobierno”, añadió López Obrador.

Cuestionado dos días después por reporteros en una conferencia de prensa desde la Embajada de Estados Unidos en México, Salazar sólo aseguró brevemente: “no tenemos ningún contrato con MCCI”, ante las declaraciones del presidente de México.

¿Qué dice la carta?

“Estimado presidente Biden: primero lo deseamos que mantenga como siempre en alto su moral y entusiasmo. En esta ocasión me dirijo a usted para informarle que de tiempo atrás he venido denunciando públicamente a quienes desde el Gobierno de Estados Unidos han mantenido una actitud, a todas luces, injerencista, al financiar parte de las actividades que lleva acabo la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad A.C, cuyo propósito principal es atacar a nuestro gobierno”, indica la primera parte.

“Esto que le expreso es público y notorio, sin embargo, le doy a conocer que desde el gobierno de Estados Unidos, a través de agencias como la denominada para el Desarrollo Internacional (USAID), le han entregado a esta organización desde el 2018 hasta el 2023, 111 millones de pesos (anexo las pruebas correspondientes. Aún cuando se trata de una cantidad relativamente menor, este proceder es completamente ofensivo, y contrario a las relaciones de respeto a nuestras soberanías que tanto usted como yo hemos venido cultivando en bien de nuestras naciones”.

“Ojalá pueda hacer algo para detener este agravio que atenta a nuestro principio constitucional de no intervención y autodeterminación de los pueblos”, añade.

“Disculpe por tratarle de forma directa este tema, créame que le estimo y no quisiera molestarle en nada, pero como usted comprenderá, los temas vinculados a la libertad e independencia de los pueblos van más allá de los sentimientos. Le abrazo”, finaliza.