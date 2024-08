En Qatar había una regla que no estaba escrita, yo cumplí con todas: Manuel Guerrero

Manuel Guerrero Ávila, mexicano que fue detenido en Qatar por presuntamente violar las reglas de convivencia, dio una conferencia de prensa a su regreso a México junto a su familia y hermanos, acompañado por la directora de Amnistía Internacional (AI) y una nueva organización a favor de los derechos humanos creada por su hermano Enrique llamada Xuma.

Durante dicha conferencia, Manuel contó que él conocía que en Qatar es ilegal ser gay o parte de la comunidad LGBTI+, lo cual está penado por siete años de prisión, cuando haya muestras de afecto en público, más nunca violó esta regla, aunque sí aseguró que en ese país de Medio Oriente siempre “había una regla que no estaba escrita”.

“Qatar, siendo uno de los países más ricos del mundo, somete a sus propios ciudadanos a terapias de conversión, mantiene centros de detenciones en condiciones inhumanas e insalubres, el mismo Estado no garantiza el debido proceso al promover la tortura física y psicológica, y no prevé asesoría legal ni traducción, esto no sólo es una violación a los derechos humanos, sino una mancha en la consciencia global”, reclamó Guerrero Ávila.

“Recuerdo cuando iba a ser el Mundial en Qatar (en 2022), el mismo secretario de Relaciones Exteriores invitó a todo el mundo a ir sin miedo, diciendo que las muestras de afección que pasaran a puerta cerrada no iban a ser discriminadas. Siempre en Qatar había una regla que no estaba escrita, yo cumplí con todas las reglas estando en público, durante siete años viví de manera normal, nunca tuve un problema, siento yo que después de la Copa del Mundo, Qatar empezó a cambiar”, explicó.

Manuel también dijo que estando aislado recibió muchos mensajes de apoyo, por lo que sentirse acompañado por la gente que lo quería, le ayudó a continuar en la lucha, después de que el gobierno qatarí le confiscó todos sus bienes que tenía ahorrados, situación que no entendía porque él vivió aproximadamente siete años de una vida normal en aquel país de Medio Oriente.

Agradecimientos

“Al principio fue lento, pero voy a ser honesto, yo estaba en Qatar viendo como ciudadano británico, pero el primer consulado que fue a visitarme fue el de México, Inglaterra lo hizo de manera telefónica, si comparo los dos apoyo, el de México fue más fuerte, tardó un poco en arrancar, pero conforme pasaron los meses, hasta el último día el cónsul de México fue quien me llevó el avión, hay lecciones aprendidas de ambas partes, pero sí estoy agradecido con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)”, comentó Manuel Guerrero.

El mexicano también dio un agradecimiento especial a los medios de comunicación, porque de acuerdo con su perspectiva, fueron quienes hicieron presión para que la SRE volteara a ver su caso y comenzara a actuar, situación que no hubiera pasado sin toda la prensa que informó sobre su caso en México y a través del mundo.

Xuma

Los organizadores de la conferencia también anunciaron la creación de una organización a favor de los derechos humanos, creada por su hermano Enrique con más personas que se encontraron en la lucha por la liberación de Manuel, que llevará por nombre Centro de Defensa y Justicia Social Xuma (@centroxuma), quienes afirmaron que seguirá el litigio internacional sobre el caso de Manuel en contra de Qatar, debido a que se violaron los derechos humanos del mexicano en su detención, la cual calificaron de “arbitraria”.