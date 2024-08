Embolia pulmonar aguda: 467 mil pacientes al año no saben que están en peligro

Cada año 630 mil pacientes sufren embolia pulmonar en México, de los cuáles sólo inician tratamiento alrededor de 25% de ellos, es decir 163 mil personas, según destacan cifras de la Secretaría de Salud; al respecto, Charles Ritchie, radiólogo especializado en radiología intervencionista y cirugía vascular, explicó que la población debe estar atenta ante síntomas en sus extremidades inferiores, ya que puede ser alerta de dicha condición médica.

La embolia pulmonar se produce por un coágulo de sangre que obstruye y detiene el flujo hacia una arteria en los pulmones. En la mayoría de los casos, el coágulo comienza en una vena profunda de alguna de las piernas y se desplaza hasta el pulmón.

El especialista de Mayo Clinic explicó a Publimetro que puede ser mortal. Alrededor de un tercio de las personas con embolia pulmonar no diagnosticada y no tratada no sobreviven. Sin embargo, cuando la afección se diagnostica y se trata con prontitud, esa cifra disminuye drásticamente.

Las embolias pulmonares también pueden conducir a hipertensión pulmonar, una afección en la que la presión arterial en los pulmones y en el lado derecho del corazón es demasiado alta. Cuando hay arterias obstruidas dentro de los pulmones, el corazón debe trabajar más para bombear la sangre a través de esos vasos, lo que aumenta la presión arterial y termina debilitando el corazón.

Entre los síntomas más comunes destacan los siguientes:

Falta de aire. Este síntoma suele aparecer repentinamente. La dificultad para respirar sucede incluso en estado de reposo y empeora con la actividad física.

Dolor en el pecho. Es posible que te sientas como si tuvieras un ataque cardíaco. El dolor suele ser agudo y se siente cuando respiras profundo, lo que puede impedirte hacerlo. Es posible que también lo sientas cuando toses, te inclinas hacia adelante o te agachas.

Desmayo. Si la frecuencia cardíaca o la presión arterial disminuyen de repente, puedes desmayarte. Esto se llama síncope.

Salud e Inteligencia Artificial

Cuestionado sobre como la Inteligencia Artificial puede apoyar a los diagnósticos en materia de salud, el especialista comentó que pese a los avances, este proceso puede llegar a ser un poco lento.

“Se tiene que tener paciencia en este sentido, ya que programar a una computadora para que haga funciones médicas puede costar un poco de trabajo, va a tomar miles de instancias el proceso, pero es indudable que estamos aprovechando las ventajas de la IA”, precisó.