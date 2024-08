Nuevo tipo de agresión se normaliza contra las mujeres: la violencia estética

En México, cinco de cada 10 niñas, jóvenes y mujeres han experimentado discriminación por su tono de piel, peso, estatura, forma de vestir o arreglo personal, los cuales son ejemplos de violencia estética o simbólica, pero más grave aún es que 75% de las niñas de entre 8 y 12 años se sienten mal consigo mismas después de ver imágenes de modelos en las revistas, de acuerdo con un análisis realizado por la Universidad de Florida.

Así, los estereotipos se convierten en un nuevo tipo de violencia contra las mujeres que cada vez se normaliza más, denominada violencia estética, la cual aumenta el riesgo de desarrollar trastornos alimentarios como la anorexia y la bulimia debido a la presión social constante para cumplir con estándares estéticos impuestos, señaló la organización Mujeres Vivas, Mujeres Libres.

En entrevista con Publimetro, Angélica Contreras, vocera de la organización, explicó que en la actualidad esta situación va en aumento, ya que cada día es más evidente que los estereotipos de belleza rigen entre las mujeres, principalmente adolescentes y jóvenes.

“Desafortunadamente las redes sociales muestran a múltiples influencers y youtubers que centran su contenido en cuestiones de belleza, tutoriales sobre moda y maquillajes y las jovencitas, principalmente, siguen a este tipo de personajes y las imitan en todo”. — Angélica Contreras, vocera de Mujeres Vivas, Mujeres Libres

Explicó que lo grave es que por seguir estos estereotipos, la mayoría de las veces se pone en riesgo la salud de las mujeres, ya que acuden a clínicas no certificadas, se someten a tratamientos estéticos en lugares insalubres, lo cual es muy grave.

“La violencia estética es una forma de control que mantiene a las mujeres enfocadas en sus cuerpos y lejos de la toma de decisiones. El sistema se beneficia de que estemos descontentas con nuestra apariencia, porque nos lleva a comprar productos cosméticos y farmacéuticos y a someternos a procedimientos invasivos, muchas veces no por un gusto propio y desde la autonomía si no por un miedo terrible a no ser aceptadas o no encajar en un molde irreal. Hoy en día, las redes sociales nos exponen aún más a estos estándares de belleza inalcanzables, afectando a mujeres y a niñas desde una edad cada vez más temprana”, expuso.

¿Qué es la violencia estética?

Es esa presión social para cumplir con un prototipo estético específico, con un impacto negativo en nuestra salud mental y física. Esta forma de violencia no está tipificada legalmente en la mayoría de lugares, y aún falta un reconocimiento adecuado de su gravedad. La violencia estética se manifiesta en la imposición de estándares de belleza que son a menudo inalcanzables y perjudiciales. Así lo definió la organización Mujeres Vivas, Mujeres Libres

Claves de la violencia estética

De acuerdo con la Organización de la Sociedad Civil, la violencia estética se basa en prejuicios que agravan su impacto: Por ejemplo la visión sexista que cuestiona porque una mujer se ve más o menos femenina; o interrogantes como las siguientes:“¿Por qué no te maquillas?” “No deberías vestirte con ropa tan masculina.” “Las chicas no deberían hablar o comportarse de tal forma”.

Lo racial: son esos estándares de belleza que favorecen características asociadas con un tono de piel. Seguro has visto o escuchado ese tipo de críticas desde tu círculo cercano hasta en medios de comunicación o redes sociales, incluso a figuras públicas como Yalitza Aparicio, Khadija Ben Hamou, Miss Algeria en 2019 y la misma Zendaya, les han llovido críticas y han sufrido violencia estética por su color de piel.

Estrategias para enfrentarla

Para desafiar estos estándares y promover una visión más inclusiva de la belleza, es fundamental tomar acciones como: