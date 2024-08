AMLO anuncia ‘pausa’ diplomática con EE. UU. y Canadá por reforma al Poder Judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que existe “hay una pausa” en la relación con las Embajadas de Estados Unidos y Canadá tras los comentarios realizados por sus embajadores en México contra su iniciativa de reforma al Poder Judicial.

El mandatario nacional indicó que se debe respetar la soberanía del país, durante su conferencia de prensa mañanera de este martes 27 de agosto, donde habló sobre los recientes comentarios realizados por los representantes diplomáticos de dichas naciones, Ken Salazar y Graeme Clark.

“Mientras no haya eso y sigan con esa política pues hay pausa con la Embajada, tienen que aprender a respetar la soberanía de México, no es cualquier cosa, porque nosotros no vamos a darles consejo de nada, a decir que está bien y que está mal, entonces queremos que sean respetuosos”, comentó.

“Ojalá y haya de parte de ellos una ratificación de que van a ser respetuosos de la independencia de México, de la soberanía de nuestro país, mientras no haya eso y sigan con esa política, hay pausa con la Embajada”, sentenció.

¿Qué sucedió?

Salazar advirtió que la reforma al Poder Judicial podría provocar la infiltración del narcotráfico en dicha soberanía, sino que también pondría en peligro las relaciones comerciales entre ambos países.

Además, Clark afirmó que los inversionistas canadienses estaban preocupados sobre la reforma que impulsa AMLO para elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial.

Después de esto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió una nota diplomática a la Embajada estadounidense donde lo acusó de injerencia al declararse de forma pública contra la reforma judicial, al mismo tiempo de anunciar que haría lo mismo hacia el embajador de Canadá al dar un posicionamiento similar.