Ciberbullying y ‘grooming’ acechan a jóvenes a través de redes sociales

En la era digital, los jóvenes de México enfrentan riesgos crecientes debido a la falta de cultura de ciberseguridad. Pese a que el acceso a la tecnología ha facilitado la educación y la comunicación, también ha expuesto a los estudiantes a peligros como el ciberbullying y el secuestro.

Al menos el 33% de jóvenes y adolescentes han sufrido ciberbullying, o acoso a través de plataformas digitales, por lo que el tema de ciberseguridad se ha convertido en un problema alarmante.

Para ello, Publimetro México habló con Rogelio Sánchez; creador y CEO de Skolable, una plataforma mexicana que controla la logística de entradas y salidas en escuelas, con un enfoque centrado en la seguridad y bienestar de los alumnos, evitando posibles secuestros u otras anomalías al momento de que la comunidad estudiantil sale de las instituciones académicas, quien señaló que la ciberseguridad es una de las “principales preocupaciones a nivel mundial”.

“El 90% de los colegios no tienen un enfoque directo a la ciberseguridad, es decir, aún ni siquiera meten en alguna práctica de cultura a su personal con la información que tienen para la prevención de ataques, ni siquiera han empezado a visualizar que se necesita una cultura de prevención”, señaló Sánchez.

Los jóvenes, quienes son usuarios ávidos de redes sociales, son especialmente vulnerables a este tipo de agresión, sin embargo la falta de protocolos de seguridad y de educación en ciberseguridad en las escuelas contribuye a que el ciberbullying pase desapercibido y no sea tratado de manera adecuada, dejando a las víctimas sin el apoyo necesario.

Con ello, el CEO de Skolable señaló que las instituciones académicas no optan por temas de seguridad en la web debido a la “incredulidad, a que puede existir un ataque. Creo que ese es el factor principal la falta de cultura tecnológica y la segunda tendría que ser el conocimiento, no se capacitan, no tienen cursos, no se acercan a gente experta en ciberseguridad como para conocer los riesgos que puedan tener”, aseveró.

Por otro lado, Rogelio puntualizó que el gobierno tendría y debería cumplir con un rol muy importante para la implementación de políticas de ciberseguridad, ya que “así como los gobiernos invierten en la parte de seguridad física con policías y demás, el tema de la Policía Cibernética tendría que comenzar a hacer campañas como estas que se hacían de educación vial, pero ahora en tema de educación cibernética hacia las escuelas”.

Recuerdo que las escuelas hacían, para temas de Protección Civil, simulacros de incendios, de terremotos. Lo mismo tendríamos que hacer como sociedad, como gobierno, hacer este hincapié para que podamos tener estas charlas, cursos, congresos de ciberseguridad educativa — Rogelio Sánchez, CEO de Skolable

Riesgos en la web

Ante la falta de cultura de ciberseguridad que planteo el especialista Sánchez, “la suplantación de identidad” es uno de los principales riesgos como usuarios y consumidores de internet.

“Si te metes a una red que no segura, y si alguien hackea tu celular, pensemos que usas un celular, y saca tu foto, algunas contraseñas que tengas, hace una suplantación de entidades, ¿Qué puede pasar después que alguien está usando tu nombre, identidad, hasta tus datos biométricos? Puede transferir dinero, convencer a otra persona de que eres tú con algún tipo de petición”, declaró.

Otro punto delicado es el ‘grooming’, que es cuando un adulto busca ganarse la confianza y establecer algún tipo de amistad con un menor de edad a través de internet, redes sociales, apps, entre otras plataformas web con el fin de obtener imágenes o videos con connotación o actividad sexual.

“No olvidemos que México es el mayor productor de pornografía infantil, producimos el 60% de la pornografía infantil en el mundo”, destacó.

Asimismo, Rogelio Sánchez, lanzó un llamado de precaución para los padres de familia ante esta peligrosa y delicada situación que atormenta a varios menores de edad.

“Vigilen lo que hacen sus hijos, si usan videojuegos, pues lo más aconsejable es que los papás también juegue ese videojuego (...) sean muy cuidadosos en la información que comparten, en redes sociales, en el tipo de información aquí en la comparten de preferencia, no compartan fotos de sus hijos, recordemos que cuando subimos algo en en un tema digital a Internet ya perdimos el control de lo que va a suceder”.