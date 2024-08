AMLO rechaza diferencias con Sheinbaum: quieren que nos peleemos, se van a quedar con las ganas

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que vaya a tener algún desencuentro con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, por la reforma judicial, durante su conferencia mañanera de este miércoles 28 de agosto.

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, informó ayer que a sugerencia de Sheinbaum Pardo, su grupo parlamentario convino no precipitar la aprobación de la reforma electoral.

“Ella coincide de que hace falta la reforma al Poder Judicial”, sostuvo el mandatario, quien dijo que se están respetando los tiempos del proceso legislativo para realizar los cambios legales. “El día que se dé un pleito entre nosotros, ese día van a hacer fiesta, pero se van a quedar con las ganas”, señaló López Obrador.

“Coincidimos. O sea, qué quisieran nuestros adversarios, que nos peleáramos, que hubiese diferencias, ese día harían fiesta. Ya no me voy a pelear con nadie, pero además yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos, tengo adversarios, a los que respeto y deben de aceptar, comprender pues que tenemos diferencias, y que a mí me tocó representar a un movimiento de transformación y llevar a cabo un movimiento de transformación junto con millones de mexicanos, mujeres, hombres”, expresó.

Satisfacción por el triunfo

AMLO volvió a manifestar su satisfacción porque Sheinbaum reveló que continuará con las conferencias de prensa mañaneras y auguró que estas serán mejores con su sucesora porque ella tiene más elementos y argumentos.

“Ella es muy buena expositora, no les va a aburrir a ustedes, porque yo no hablo de corrido y me tardo mucho, va a ser muy bueno”, indicó.

Además, dijo que al finalizar su mandato se retirará de la vida pública y subrayó que ni siquiera usará sus cuentas de redes sociales, las cuales permanecerán activas para facilitar su consulta y serán administradas por una de sus colaboradoras, pero no tendrán publicaciones nuevas.