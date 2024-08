Fernández Noroña y Adán Augusto liderarán a Morena en el Senado de la República

Adán Augusto López Hernández será el coordinador de los senadores de Morena, en tanto que Gerardo Fernández Noroña, el presidente de la mesa directiva, lo anterior se anunció durante la plenaria de legisladores del partido guinda, la cual se lleva a cabo en la Ciudad de México.

Andrea Chávez, Senadora Electa por Chihuahua y Secretaria Nacional de Comunicación de Morena, informó la decisión que tomaron los legisladores, a través de un mensaje en su cuenta de X. Además, confirmó que Adán Augusto López fue ratificado como líder de la bancada morenista.

“Enhorabuena por la encomienda. Estarán a la altura, estoy segura”, escribió.

Por su parte, luego de conocer sobre la elección que hicieron sus compañeros y compañeras legisladores, Gerardo Fernández Noroña, agradeció la encomienda que tendrá a partir del primero de septiembre de 2024.

“Es un altísimo honor, teniendo compañeras y compañeros tan destacados, con trayectorias tan fuertes, con experiencia política tan sólida, para mí es un tipo de una honra muy grande que por unanimidad hayan decidido que yo encabece la Mesa Directiva del Senado”, señaló.

En julio pasado, Fernández Noroña, uno de los principales defensores del presidente Andrés Manuel López Obrador, había dicho que no aspiraba a la coordinación legislativa.

“Yo voy ser un senador de a pie. No aspiro a ninguna responsabilidad dentro del Senado de la República. A la coordinación... ya dije: ‘ya me chingaron’, así fue, y no aspiro a nada”. señaló.

Antes, el 28 de junio, el senador Ricardo Monreal afirmó que Adán Augusto López sería el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, por ser una persona inteligente y tener “habilidad” para resolver.

Ayer, el próximo coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández desmintió al senador Manuel Velasco, quien dijo que ya tenían la mayoría calificada; sin embargo, hoy en plena plenaria fueron presentados la michoacana Araceli Saucedo y el tabasqueño José Sabino Herrera como integrantes de la bancada de Morena, pese a que llegaron al Senado de la República con los votos del Partido de la Revolución Democrática (PRD).