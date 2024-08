¿Por qué AMLO no acude al Congreso a pesar de la mayoría de Morena?

El último mandatario nacional en rendir un Informe de Gobierno en el Congreso de la Unión fue Felipe Calderón el 1 de septiembre de 2007, porque antes ese era el día del presidente, cuando acudía a comparecer para presentar el avance de su administración frente a los legisladores.

Calderón logró por acuerdo poder estar en el salón de sesiones y no repetir esa penosa escena de 2006, cuando la bancada del PRD, PT y Movimiento Ciudadano impidieron que Vicente Fox diera su discurso e hiciera entrega del documento en el vestíbulo de San Lázaro.

En 2008 se realizó una reforma constitucional en la que se eliminó la obligación de que el presidente compareciera ante el Congreso. Ese mismo año la tradición murió y comenzó otra era, donde el secretario de Gobernación acudía a hacer la entrega y se realizaba un mensaje desde Los Pinos o Palacio Nacional.

Cambio de horario

Después de 2008 era normal que la entrega se realizara a las 17:00 horas, para marcar el inicio del primer periodo ordinario de sesiones, pero en 2022 el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió ofrecer su mensaje en un horario distinto, lo que sería el primer año que se modificó la entrega del Informe.

Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación en ese entonces, hizo la entrega después de las 18:00 horas y posteriormente se escuchó el posicionamiento de las bancadas, a excepción de las de Morena y PT, que no instalaron la sesión de Congreso General a las 17:00 horas, como habían acordado, porque estuvieron en el auditorio Aurora Jiménez de Palacios para escuchar el mensaje presidencial.

¿Por qué AMLO no acude al Congreso?

AMLO no ha vuelto a pisar el recinto en San Lázaro desde que recibió la banda presidencial de manos de Porfirio Muñoz Ledo cuando Enrique Peña Nieto dejó el cargo y tomó protesta como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

La última ocasión que López Obrador estuvo invitado al Congreso fue para la ceremonia de entrega de la Medalla Belisario Domínguez a la senadora y economista, Ifigenia Martínez, en el Senado de la República. Su motivo: no exponer la investidura presidencial a ataques por parte de la oposición.

“No tiene caso la necesidad de exponernos, no es Andrés Manuel, es la investidura presidencial, y tiene que haber respeto”, indicó en 2021, cuando Martínez fue galardonada con el premio.

“Como en el bloque conservador andan muy enojados, como lo digo en la carta, que se está cumpliendo lo que decía Juárez, el gran presidente Benito Juárez decía que el triunfo de la reacción era moralmente imposible, como se está cumpliendo eso, están muy molestos, porque ya no pueden engañar, ya la doctrina de la hipocresía está en decadencia, el doble discurso, la doble moral, ya eso no funciona, ya la gente no cree en eso”, agregó en ese momento.

Ahora, con la supermayoría aplastante de Morena y aliados en ambas cámaras del Congreso, AMLO podría reiniciar la tradición de presentarse en la Cámara de Diputados, pero la Constitución ya no lo obliga y está programado que sea el Zócalo de Ciudad de México donde dé su sexto y último Informe de Gobierno.