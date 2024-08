Sheinbaum a estudiantes de la UNAM: un egresado de Derecho podrá participar

Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, afirmó que los egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes cumplan los requisitos y pasen por las Comisiones, podrán participar por un puesto en el Poder Judicial de la Federación (PJF) con la reforma que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, afirmó que, actualmente, existe mucho nepotismo y familiares en el nombramiento de los jueces, al mismo tiempo que recomendó a los alumnos que lean bien la propuesta que hacen los diputados de Morena en el Congreso de la Unión.

“Yo lo que les recomiendo es que lean bien la propuesta que hacen los diputados. En el nombramiento de los jueces, no es un asunto de Carrera Judicial, hay muchos familiares, nepotismo. En cambio así, un estudiante de la Facultad de Derecho que cumpla con los requisitos y pase por las Comisiones que van a definir quiénes van a ser los que pueden participar en una elección, pues pueden participar”, explicó a medios de comunicación que la esperaban a las afueras de su Casa de Transición en Iztapalapa.

“De otra manera, imagínense, pues es nada más los amigos. Entonces, lo que estamos queriendo es hacer un país más democrático, eso es lo que quiere el pueblo de México”, añadió la próxima primera presidenta del país, en concordancia con lo dicho por AMLO, durante su conferencia mañanera de este jueves 28 de agosto.

“Es una voluntad del pueblo de México, eso es lo importante y también para nuestros adversarios. El pueblo de México decidió que quiere una reforma al Poder Judicial y decidió que quiere que se elijan a quienes son jueces, magistrados, ministros. Vean las encuestas”, sentenció.

Democracia

Ante los cuestionamientos sobre una posible dictadura, después de obtener las mayorías calificadas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, Sheinbaum afirmó que es “falso”, porque ella misma ha luchado por la democracia siempre.

“Nosotros luchamos en contra de los fraudes electorales, luchamos porque México sea un país democrático. Desde joven luché por la democracia en la Universidad, por la democracia en los sindicatos, por la democracia electoral en contra de los fraudes electorales”, recordó.

“Cuando deciden la reforma energética, que, además, fue una reforma en contra del pueblo de México; porque en aquel momento las encuestas no les daban la razón, el pueblo no quería esa reforma. No dijeron nada. Y fue una mayoría que privatizó Pemex y la Comisión Federal de Electricidad”, añadió.