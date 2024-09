Regulación de redes sociales, fenómeno global que ‘amenaza’ a México

La reciente decisión de la Corte Suprema de Brasil de bloquear la red social ‘X’ (Twitter) puso en relieve las tensiones entre la libertad de expresión y la regulación estatal en internet. Este acto, ratificado este 2 de septiembre de 2024, fue motivado por el incumplimiento de la aplicación de Elon Musk con varias órdenes judiciales, incluidas multas impagas y la falta de un representante legal en Brasil; sin embargo, los bloqueos a las redes sociales cada vez son más frecuentes, abriendo la discusión sobre si este fenómeno también podría replicarse en México.

En el caso específico de Brasil, el juez Alexandre de Moraes acusó a la plataforma de ser un vehículo para la propagación de discursos de odio y contenido antidemocrático, especialmente en un periodo preelectoral. Esta acción se inscribe en un contexto más amplio donde varios países han implementado restricciones significativas a las redes sociales bajo el pretexto de proteger la seguridad nacional y la integridad pública.

Estados Unidos, por ejemplo, tuvo su propio enfrentamiento con las redes sociales, específicamente con TikTok, una plataforma propiedad de la empresa china ByteDance. En 2023, Montana se convirtió en el primer estado en prohibir TikTok en dispositivos personales, aunque esta medida fue bloqueada por un tribunal federal. Mientras que en abril de 2024, el Congreso de Estados Unidos aprobó la “Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act”, que exige a ByteDance vender la aplicación en un plazo de 270 días para evitar una prohibición total en el país. Esta legislación refleja la preocupación continua por la seguridad nacional y la privacidad de los datos de los usuarios estadounidenses.

Incluso la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris generó controversia al proponer la regulación del libre discurso en redes sociales, específicamente en ‘X’. Durante una entrevista, Harris señaló que Musk ha “perdido sus privilegios” y que su plataforma debería ser suspendida debido a la falta de supervisión en la propagación de información.

Harris aboga por aplicar las mismas normas a todas las redes sociales, destacando que la falta de regulación permite que plataformas como ‘X’ (Twitter) influyan en millones de personas sin control. Esta postura refleja una continuidad en sus acciones pasadas, donde ya había pedido la suspensión de la cuenta de Donald Trump en 2019.

Por otro lado, Venezuela, intensificó su control sobre las redes sociales en el contexto de una crisis política continua. El 9 de agosto de 2024, el presidente Nicolás Maduro ordenó un bloqueo de diez días a ‘X’ en el país, acusando a Elon Musk de fomentar la violencia civil tras las elecciones presidenciales disputadas en julio. Además, el gobierno venezolano también restringió el acceso a plataformas de mensajería como WhatsApp, argumentando la necesidad de proteger la estabilidad del país y prevenir la incitación a la violencia.

¿México podría enfrentarse al bloqueo de redes?

Estos ejemplos internacionales han generado preguntas sobre si México podría enfrentar un escenario similar de censura en redes sociales. En 2023, se presentó en el Congreso de México una iniciativa de Ley Federal de Ciberseguridad que busca establecer un marco regulatorio robusto para proteger la infraestructura crítica de información y coordinar la respuesta ante ciberataques.

La iniciativa incluye la creación de una Agencia Nacional de Ciberseguridad con la facultad de “dar de baja direcciones IP, aplicaciones, dominios y sitios de internet” tras una notificación de las autoridades competentes. Esta disposición suscitó preocupaciones sobre la posible censura y la falta de mecanismos adecuados para proteger la libertad de expresión.

El análisis del Comité Técnico en materia de despliegue de 5G en México, presentado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), subraya varios riesgos potenciales en la propuesta de ley. Uno de los puntos más controvertidos es la capacidad de la nueva agencia para eliminar contenido en línea, lo que podría llevar a una censura arbitraria.

El IFT advierte que estas facultades deben estar estrictamente reguladas y sujetas a un control judicial para evitar abusos y proteger los derechos fundamentales, incluidos el derecho a la privacidad y la libertad de expresión. Asimismo, sugiere que cualquier acción de eliminación de contenido debe ser transparente y basada en criterios claros y objetivos.

En este contexto, la postura del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sido ambigua. AMLO expresó su desacuerdo con la regulación de redes sociales que implique la identificación de usuarios o la restricción del anonimato, argumentando que lo esencial es mantener la libertad de expresión; sin embargo, también ha señalado la importancia de la transparencia en las redes sociales, especialmente en relación con los mensajes pagados y el uso de bots.

López Obrador ha evitado tomar una postura firme sobre la censura en redes sociales, manteniéndose alejado de medidas drásticas como las implementadas en Brasil o Venezuela.

Pese a las declaraciones del titular del Poder Ejecutivo, la posibilidad de que México adopte medidas más estrictas contra las redes sociales no es completamente descartable, especialmente en un panorama de creciente preocupación por la seguridad cibernética y la protección de la infraestructura crítica.

La creación de una Agencia Nacional de Ciberseguridad podría ofrecer un marco institucional para acciones que, aunque justificadas en términos de seguridad, podrían restringir el acceso a la información y limitar la libertad de expresión si no se manejan con cuidado, de acuerdo con el análisis publicado por el IFT.

Otros casos de bloqueos en el mundo

1. China

Desde 2009, China bloqueó el acceso a varias plataformas de redes sociales occidentales como Facebook, YouTube y Twitter. El gobierno justifica estas restricciones alegando la necesidad de controlar la información y proteger la seguridad nacional. Estas plataformas han sido reemplazadas por alternativas locales controladas por el gobierno, como WeChat y Weibo, que permiten un mayor control y censura del contenido.

2. Irán

Irán bloqueó el acceso a Facebook y ‘X’ en 2009 después de las protestas postelectorales. El gobierno considera que estas plataformas pueden ser utilizadas para fomentar el descontento y la movilización social. A pesar de las restricciones, muchos iraníes continúan accediendo a estas redes a través de VPN’s y otros métodos de evasión.

3. Rusia

En respuesta a las sanciones y la presión internacional, especialmente después de la invasión de Ucrania en 2022, Rusia restringió el acceso a varias plataformas de redes sociales occidentales, incluyendo Facebook, Instagram y ‘X’. El gobierno ruso afirma que estas plataformas se utilizan para difundir desinformación y propaganda en contra del país.

4. Turquía

Turquía implementó restricciones temporales a redes sociales como ‘X’ (Twitter) y YouTube en varias ocasiones, especialmente durante momentos de inestabilidad política o después de ataques terroristas. En febrero de 2023, tras un devastador terremoto, Turquía restringió temporalmente el acceso a Twitter para controlar la difusión de desinformación. Además, el gobierno turco ha aprobado leyes que permiten la censura de contenido y la obligación de almacenar datos localmente.

5. India

India bloqueó el acceso a las redes sociales en regiones específicas durante protestas o disturbios. Uno de los ejemplos más notorios fue el bloqueo en Jammu y Cachemira tras la revocación del estatus especial de la región en 2019. El gobierno justificó esta medida como necesaria para mantener el orden y evitar la propagación de desinformación.

Especialista ve posible la regulación de redes sociales en México

Para ello, Publimetro México habló con Velda Abigail Gámez Bustamante, director de entrada en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, del Tec de Monterrey, y profesora investigadora en temas de derecho digital y victimología cibernética.

1. ¿Qué repercusión podría haber ante la regularización de las redes sociales?

—Como base, tiene que haber una regulación de las redes sociales por la cantidad de personas que están, más o menos hay 74.3 millones de usuarios en internet. Las agresiones son muy fuertes, pero creo que sí hay que tener cuidado cómo se va a regular. Lo más importante es que la regulación sea por expertos en Derecho y Tecnología, y no genere un desequilibrio en la libertad de expresión y el derecho a la información. No debería de haber una contradicción entre lo que yo puedo decir, opinar y demás y en los derechos terceros.

Al final, la libertad de expresión siempre va a tener como punto límite el otro, entonces una buena regulación podría estar ayudando al estado mexicano a bajar las emisiones, a poder tener mucho más control de de algunos software que están usando, sobre todo, para evitar una suplantación de identidad con una buena ingeniería social. Si no se hace una correcta regulación es generar candados o límites a la libertad de expresión. Una regulación en ningún momento podría, o debería, no garantizar los derechos fundamentales de las personas y sobre todo no deberían ni desacreditar opiniones.

(…) Creo que una de las situaciones más complejas que estamos viendo ahorita en Internet, toda la parte de las fake news, la desinformación, mentir con la verdad… El control de la información es muy peligroso también. La regulación tiene que darse y ya hemos visto, pues sobre todo la Unión Europea que esto va haciendo mucho énfasis en crear leyes que regulen la convivencia en Internet, que el Estado mexicano cuide la forma en que lo están haciendo—.

2. ¿La regularización de las redes sociales podría afianzar los regímenes políticos?

—Una correcta regulación no va a generar una censura, al contrario (...) todo tiene un marco legal (…) Por ejemplo, con lo que pasa con con Telegram, que ahorita pues su dueño y creador pues fue detenido el 24 de agosto porque no tiene la cooperación que se necesita para la persecución delictiva. O sea, al final del día todos deberíamos de ser realmente libres de de poder expresarnos pero la libertad de expresión no tiene nada que ver con ventas de personas, tráfico de menores y demás, que es lo que estaba ocurriendo en Telegram. De hecho, la última modificación de ‘X’, fue muy agresiva permitiendo pornografía y aunque se diga “sí, soy mayor de edad”, no tienes por qué verlo si no lo quieres. La libertad también tiene que ver con el acceso a la información.

Una mala regulación si puede estar afianzando, por ejemplo pensamientos extremistas o llevando a una censura por parte del Estado, sí podemos tener este riesgo, sí podría generar complicaciones incluso de cierres de de de algunos canales en Internet—.

3. ¿De qué manera podría el gobierno mexicano garantizar que la regulación de redes sociales no sea utilizada como una herramienta de censurar?

—Quienes hagan la regulación sean expertos en derecho digital, que tengan esta noción tanto del derecho como de la parte técnica, asegurando en todo momento la libertad de expresión, derecho a la información y esto se puede hacer atravesando la misma ley por tratados internacionales que ya están solicitando esta misma regulación, el regular no es callar.

El regular debería de ser, permitirle y darle a las personas certeza jurídica de lo que están diciendo y cómo lo están diciendo (...) y lo que se busca con con buenas regulaciones, es garantizar a las personas una libertad y seguridad en Internet—.

4. ¿Qué ejemplos de regulación de redes sociales existen en otros países, y qué lecciones pueden aprenderse de sus éxitos o fracasos?

—La legislación europea creo que es de las más amigables, por así por así decirlo, porque le permite a las personas tanto la libertad de acción como la persecución misma y no está negando la existencia o la capacidad de gobierno. Chile también tiene la suya, amigable.

Por ejemplo, la de Estados Unidos tiende a ser mucho más agresiva, entonces es importante que la regulación sean con apego a tratados internacionales en materia de derechos humanos y que también le permita a las personas navegar de manera fácil.

Alemania en el 2018 aprobó una ley contra publicaciónes en redes sociales, por ejemplo en discurso de odio, que nosotros todavía no hemos logrado asentar, traía también contra la pornografía infantil y falsedad de información. En Francia tiene otra del 2020 para control de discurso de odio, aunque una de las que a mí me hace más compleja en la forma en que la aterrizaron es la australiana porque habla de ir en contra de personas y actualmente también tenemos que estar abriendo el panorama de la IA y otras tecnologías emergentes.

Lo más importante es no tenerle miedo al mundo a digital, utilizarlo de manera correcta y hacer mucha conciencia de que si bien es otra forma de socialización, no es que no genere responsabilidades, también genera responsabilidades que hay que empezar a marcar y creo que es importante hablar de que también México necesita una Fiscalía Especializada en Delitos Cibernéticos—.