¿Cuánto cuesta el reloj que usa el presidente Andrés Manuel López Obrador?

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que el reloj que usa no corresponde al fabricado por una marca de alta gama, como se difundió en redes sociales y a través de una revista que “lo usa” para hacerse publicidad, según el mandatario.

“Me enteré hace una semana de que los que no me quieren dicen que tengo un reloj que es una marca famosa, voy a aprovechar no es esa marca, porque ese vale como 120 mil pesos pero, me usan, desde hace algún tiempo y sale en una revista, me usan para hacer publicidad de una marca”, comentó.

Momentos antes de terminar su conferencia de prensa de este jueves 5 de septiembre, López Obrador aclaró que su prenda fue un regalo de un amigo desde hace alrededor de seis años, el cual no supera los dos mil 500 pesos.

“Vale dos mil pesos, es el que he tenido siempre, pero hay uno así parecido, sí es una marca ‘machuchona’, y me sacan a mí, me usan, nada más para aclarar, tampoco voy a decir qué marca es esta, pero yo no usa esas marcas”, añadió AMLO.

“Este me regaló un amigo como hace seis años y no falla, no he tenido problema, claro, yo tengo la costumbre de quitarme el reloj para bañarme, pero este vale como dos mil 500 pesos, llevo seis años con él”, reiteró el presidente.

Rumores

Los rumores decían que se trata de un reloj de lujo modelo IWC Pilot Mark XVIII Steel IW327009, mejor conocido como “Reloj de Aviador Mark XVIII”, el cual posee una caja de acero fino con un diámetro de 40.0 mm y una altura de 11.0 mm, corona atornillada y hermeticidad 6.0.

Además, es automático, tiene dial de zafiro resistente a las variaciones de presión antirreflejos, la caja interior es de hierro dulce para la protección contra la radiación de los campos magnéticos, por dentro lleva 25 rubíes y la correa es de piel de ternero negra, de acuerdo con la descripción en el sitio oficial de IWC.

Un reportaje de la revista GQ señalaba en 2020 que ese reloj tenía un costo de 4 mil 700 Euros, unos 117 mil 700 pesos mexicanos de aquel entonces. Tras una búsqueda en internet reciente, en el portal de IWC no aparece el costo de la pieza, pero en sitios como Chrono24 o Swiss Luxury, se ofertaban varios de estos entre 60 y 80 mil pesos mexicanos.