Claudia Sheinbaum: “Si no es el mejor, AMLO está entre los mejores presidentes de México”

En un evento celebrado este sábado en Tulum, Quintana Roo, la presidenta electa Claudia Sheinbaum ofreció su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador, a tan sólo 23 días de asumir el cargo.

Durante la inauguración del Parque del Jaguar y Museo de la Costa Oriental, Sheinbaum expresó su admiración por López Obrador, donde mencionó que, si bien no es el mejor presidente de la historia de México, sin duda está entre los más destacados.

“En 2018 el pueblo de México tomó una decisión inteligente, valiente que este 2 de junio pasado del 2024 demostró que no se equivocó el pueblo, que hoy tenemos al presidente no le gusta que lo diga porque admita a muchos presidente de México entre ellos al gran Benito Juárez, pero yo digo que el presidente López Obrador si no es el mejor, es de los grandes presidentes de la historia de México. Está entre los grandes”, dijo Sheinbaum.

En su discurso, Sheinbaum recordó el contexto histórico en el que nació la consigna “¡Es un honor estar con Obrador!”, un lema que emergió durante el plantón realizado en el Paseo de la Reforma en 2006, en respuesta a las acusaciones de fraude electoral en la contienda presidencial de ese año.

Claudia Sheinbaum afirmó que a medida que se acerca el final del mandato presidencial, la expresión de respaldo se hace aún más palpable. “Recuerdo que en el 2006, después de aquel terrible fraude electoral, se oyó en aquel plantón que hicimos en Reforma un grito que decía ¡Es un honor estar con Obrador! y años después hacia el final de su sexenio se grita todavía más fuerte. ¡Es un honor estar con obrador!”.

Dicho evento contó con la presencia de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, así como de diversos funcionarios del gabinete federal.