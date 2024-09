AMLO confirma que su hijo Andrés Manuel López Beltrán sí participará en Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que su hijo Andrés Manuel López Beltrán sí participará en el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido que fundó, porque quiere ayudar a consolidar la Cuarta Transformación (4T).

“Aprovecho para informarles que José Ramón me ha manifestado, no va a trabajar en el gobierno, Gonzalo tampoco, Andrés sí, pero no en el gobierno, él va a participar en Morena, quiere ayudar a consolidar Morena”, comentó el mandatario nacimiento, durante su conferencia de prensa mañanera de este lunes 9 de septiembre.

Influencia

El presidente indicó que él no va a influir en nada, por lo que López Beltrán apostaría para ser electo y no impuesto, por lo que no va a tener qué ver con las decisiones del partido, pero su hijo le dijo que sí quería participar en la política.

“No voy yo a influir en nada, pero él sí quiere participar en Morena, no creo que para eso (en la secretaría o Presidencia) pero sí va a participar, quiere apostar a ser electo, no impuesto y yo no tengo nada qué ver con eso”, indicó López Obrador.

“Como ya Andrés se va a meter en el partido, Gonzalo se queda en la chocolatera (...) ‘no quiero que me vaya a traer ninguna noticia’, pero podemos hablar de béisbol (...) Sí va a participar, no es a la Presidencia, pero sí va a participar”, añadió.

Invitación a Beatriz

Además, el presidente indicó que su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, asistirá a la conferencia mañanera del próximo miércoles, donde podrá contestar preguntas de los reporteros, porque ella lo ha ayudado mucho en la recuperación histórica de México.

“Lo voy a consultar con Beatriz, además la invité, va a venir a una mañanera, va a estar aquí, la invité porque quiero que se despida, me ha ayudado mucho en todo lo relacionado con la Cultura, el rescate de la memoria histórica y piezas arqueológicas, hemos rescatado varias piezas. Ella sigue dando clases, este miércoles, pasado mañana, ustedes le preguntan lo que quieran”, aseguró.