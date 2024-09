¡Hay pleito! PAN se va contra Yunes en la Cámara de Senadores

La Cámara de Senadores dio inicio a la discusión sobre la Reforma Judicial, una propuesta que busca transformar el sistema de justicia en México, con un enfoque en fortalecer la imparcialidad, eficiencia y transparencia de los tribunales. Sin embargo, esta sesión se envolvió en una acalorada discusión a los pocos minutos de su arranque.

Tras las denuncias del excandidato a la presidencia, Jorge Álvarez Máynez y de la bancada de Movimiento Ciudadano, en redes sociales ante la supuesta detención del papá del senador emecista Daniel Barrera, el senador José Clemente Castañeda, del grupo parlamentario de MC, expuso la captura del padre del senador Daniel Barreda y acusó que se trata de una persecución.

Con ello, se desató una discusión ya que Adán Augusto López aseguró que el padre de Barreda no cuenta con una orden de aprehensión, además de que señaló que él sabe del paradero del senador emecista debido a que había hablado con el implicado.

A ello, se sumaron las peticiones de continuar con la sesión, mientras que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que “esta presidencia estará verificando la información que ha estado circulando”, referente a la detención de los emecistas.

PAN y PRI se solidarizan con Movimiento Ciudadano

Los dirigentes nacionales de los partidos PAN y PRI, se declararon en apoyo a los compañeros emecistas tras lo denunciado.

Solicitan receso

Tras la discusión que se prolongó debido a la supuesta detención de los senadores de Movimiento Ciudadano, se sometió a votación la posibilidad de tomar un receso, lo cual obtuvo 83 votos en contra con 39 a favor, por lo que la petición de mandar el debate a receso, fue declinada.

Yunes se va de la Cámara de Senadores

“Me dirijo a usted (...) a efecto de solicitar licencia para separarme temporalmente de mi cargo como Senador de la república por el estado de Veracruz. Como es sabido vengo enfrentando hace varios meses problemas de salud que se han complicado y me impiden cumplir con eficiencia mi tarea. Al termino al tratamiento al que estoy sometido, asumiré de nueva cuenta mi honrosa representación en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. En los próximos días entregaré a la mesa directiva los certificados que acreditan lo anterior”, solicitó el panista Yunes.

Sin embargo, Noroña mencionó que “se le concede la licencia para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido”.

Marko Cortés denuncia presión a senadores

“Cómo es posible que ustedes se atrevan a querer ganar a la mala una votación que no trae mandato popular, la gente no les otorgó la mayoría calificada. Están presionando a los legisladores.

Es evidente, es claro, es burdo que el senador Miguel Ángel Yunes no se presentó a esta Cámara de Senadores a sesionar por las enormes presiones que ha tenido su familia. Han presionado a unos de sus hermanos que quiere ser diputado local, con orden de aprehensión. Han abierto investigaciones en contra de su madre, de su padre, en contra de otro de sus hermanos y en contra de él mismo.

La prueba plena es que no querían que siquiera tomara protesta como senador de la República. Vino, tomó protesta y ahora lo amedrentan”, expuso el senador y presidente del Partido Acción Nacional (PAN).

“Está a tiempo todavía a ser héroe de la patria y no un traidor de la patria”, se refirió el panista Marko Cortés hacia el senador ausente, Miguel Ángel Yunes.

Aprueban licencia de Yunes Márquez

Tras la solicitud de licencia que el legislador panista mandó a la sesión de la Cámara de Senadores, referente a temas de salud, el Senado sometió a votación la aprobación de lo solicitado por Miguel Yunes Márquez.

Con 83 votos en favor, 36 en contra y ninguna abstención, se le otorgó la licencia al legislador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN). “se concede licencia”, aseveró el presidente del Senado, Fernández Noroña.

Senadores suplentes rinden protesta

Ante gritos de “¡Traidor, traidor!” por parte de la bancada de Partido Acción Nacional (PAN), el senador Miguel Ángel Yunes, arribó el escaño en la Cámara de Senadores, donde tomó protesta para integrarse a la sesión de este martes.

“No, Marko, ni cobarde ni traidor. Cobarde y traidor eres tú y voy a decir por qué. Miguel Ángel Yunes ha dado la cara. Marko nos conoce perfectamente bien y vamos a seguir en Acción Nacional porque es de millones (...) nunca nos hemos doblado ni ante el gobierno (...) Él enfrentó con valor las circunstancias, él recorrió 12 mil kilómetros pese a su problema de columna.

No eres el dueño de Acción Nacional, no puedes expulsar a nadie, porque en vez de estar trabajando por los votos estás aquí sentado (...) Quiero dejar en claro que no ha habido ninguna negociación con el gobierno federal, a Miguel lo persiguieron”, declaró el senador Yunes como suplente de su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez.

Marko le responde a Yunes

“Cuántos videos hemos visto de Yunes señalando a este gobierno de lo peor (...) que triste Miguel que siempre el PAN te apoyó,tal vez no como tu esperabas pero siempre los apoyamos (...) Estoy francamente decepcionado”, respondió y reprochó el panista Cortés.