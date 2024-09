Discusión de reforma judicial se reanudará en sede alterna

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que será a las 19:00 horas cuando se reanude la discusión de la reforma judicial, lo cual se hará en la antigua sede en la Casona de Xicoténcatl en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

“Estoy indignado porque no tienen palabra quienes protestaban, los recibí el domingo en la noche, dijeron que iban a permitir los trabajos del pleno del Senado, la oposición hizo operación hormiga metiendo gente al inmueble y luego el asalto al salón”.

El senador en entrevista con Radio Fórmula también responsabilizó a los senadores opositores por crear la condiciones para el ingreso, lo cual también fue una provocación para que se ordenara el desalojo violento de las personas que irrumpieron, pero ordenó al personal de resguardo replegarse para evitar confrontaciones, además de que los daños materiales son un tema secundario.

Añadió que la discusión continuará con todos los grupos parlamentarios y como se tenía previsto desde el inicio, ya que la manifestación no modifica el proyecto presentado.

“Está convocado todo mundo, no es sesión de una aparte, insistí a los senadores que salieran del salón porque soy responsable de la seguridad, pero si los senadores celebran la manifestación violenta y no quieren salir del lugar no es mi responsabilidad, no corrían riesgo.

“Se pudo haber evitado el ingreso por la violencia, pero no vamos a caer en eso, es una provocación porque tenemos los 86 senadores, incumplieron su palabra, la oposición juega de manera desaseada”.

Fernández Noroña agregó que la discusión se prolongará por el tiempo que sea necesario, con la misma cantidad de oradores que pidieron la palabra para emir sus argumentos a favor y en contra de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Demostramos que no somos represores, a pesar que dieron la palabra de dejar sesionar, no lo hicieron, la oposición sabiéndose perdida generó las condiciones para el ingreso de estas personas, los daños materiales son secundarios”.