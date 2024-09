¿A favor de la Reforma Judicial? Yunes asegura que Marko no determinará su “voluntad”

Tras la carta que Yunes Márquez envió a la sesión de la Cámara de Senadores, el panista solicitó la licencia para separarse del Senado de la República, por problemas de salud, asegurando que estos se le han complicado desde hace varios meses, impidiéndole cumplir con su cargo en la Cámara de Senadores como representante del estado de Veracruz, causando una polémica dentro de la bancada del partido azul.

Ante ello, el senador y papá del legislador Yunes Márquez, tomó protesta como suplente de Miguel Ángel, donde fue severamente criticado por la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), a lo que el senador Miguel Ángel Yunes Linares otorgó una conferencia de prensa tras atender la agenda en la sesión de la Cámara de Senadores.

“Yo nunca en mi vida me he doblegado ante nadie, menos me voy a doblegar ante la pretendida imposición de Marko Cortés, él no va a determinar mi voluntad, mi voluntad es libre, yo soy libres, soy un ciudadano que trabajando, luchando, se ha ganado un lugar”, expuso el panista ante el suspenso que se mantiene rumbo a la votación para aprobar la Reforma Judicial.

Durante una conferencia de prensa que ofreció tras la sesión donde tomó protesta como suplente de su hijo, Yunes Linares aseguró que “no soy un traidor. Nunca he traicionado a nadie (...) es totalmente falso que haya yo sido obligado, coaccionado, es totalmente falso”, respondió Yunes a los señalamientos de los panistas que lo recibieron con gritos de “¡Traidor!” y “poco hombre”.

“El dirigente de mi partido (Marko Cortés), en lugar de recibirnos de manera cordial amenazó desde esta mañana con expulsarse si votamos en contra y sacarnos del grupo parlamentario (...) esa no es democracia, yo no voy a caer en eso”, reprochó Linares.

“Vine a debatir la Reforma del Poder Judicial y a dar mi punto de vista sobre este tema que creo que es un tema relevante para el país. No es con gritos, no es con descalificaciones, no es con amenazas, no es con linchamientos como se puede convencer un parlamentario de que vote en un sentido o en el otro, eso no es democrático.

“Tampoco es con campañas en las redes sociales. la democracia no se hace en los ‘likes’, la democracia se hace con los votos, con la libertad en el parlamento, con la libertad de los legisladores para expresarse en un sentido u otro.

Tampoco es democrático la democracia de rebaños, de llevar a un grupo de legisladores y obligarlos a decir ‘estoy a favor o en contra’, sin siquiera analizar un dictamen, eso no es democrático, eso es imposición y es lo que tratamos de evitar”, acusó el panista Yunes Linares.

¿Yunes apoyará la Reforma Judicial?

“Esta tarde, si Miguel Ángel no acude a la sesión esta tarde, yo haré saber el sentido de mi voto en la tribuna de la Cámara, y ese voto será por México, no será para traicionar a nada ni a nadie, ni a un partido, ni a una organización. Es un voto comprometido con México, como siempre. Si Miguel no viene, yo lo haré, nuestra postura en relación con la reforma judicial en absoluta libertad”, detalló Yunes Linares sobre el dictamen que tomará ante el ‘Plan C’ de AMLO.