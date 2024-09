Beatriz Gutiérrez agradece el humor del presidente: no hay que ser dramáticos, vengativos o enojones

Beatriz Gutiérrez Müller, escritora y esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, agradeció el humor del mandatario nacional, al asegurar que es bueno reírse un poco, tener una dosis de humor y no ser tan dramáticos, vengativos o enojones en la vida.

“Creo que a pesar de los pesares de la vida y de todas las tensiones que se han vivido durante, no sólo el gobierno, sino desde que estamos juntos, pues también hay que darle una dosis de humor, reírse un poco, y creo que esto es un aprendizaje también, no hay que ser tan dramáticos, vengativos, enojones, hay que reír un poco, sino no salimos adelante, así que tómense la vida con humor también, con la seriedad y, desde luego, la cordura que les toca vivir, pero no dejen de reír y tener buen humor, echarse sus chascarrillos, reírse de uno mismo, y tratar de sobrellevar así que yo agradezco esa parte del humor de mi presidente”, comentó.

Balance del sexenio

“El trabajo que el presidente nos deja es formidable desde mi punto de vista por su valor moral, y por la gran cauda de valores que nos deja como mexicanos, por ejemplo, el de la perseverancia, el que quiere algo en la vida realmente va a caer una vez, se levantará, una segunda, una tercera, una enésima caída, y se levantará para lograr sus sueños, su meta, su utopía, esto creo es algo que él nos ha enseñado con creces”, indicó.

“El pueblo de México es lo más valioso de este país, somos el país, si nuestro territorio es muy grande o muy chiquito, es lo de menos, cada habitante de este país, cada mexicano, cada mexicana es valioso, es grandioso, y esta reivindicación, no solo de los indígenas mexicanos, sino de todos los que hoy estamos aquí habitando este territorio, y el valor y la fuerza que nos ha dado para defender nuestras posturas, expresarnos libremente, y demás derechos que tenemos, lo considero algo sumamente valioso, nos ha devuelto el poder, el poder radica en el pueblo, dice la Constitución, y creo que él lo ha hecho valer”, explicó sobre el país.

“Cada país que viva sus procesos internos, sus crecidas, sus victorias, algo que he aprendido aquí es que todo está en movimiento”, añadió Gutiérrez Müller, durante la conferencia de prensa mañanera de este miércoles 11 de septiembre.