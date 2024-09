El presidente puede ser viudo, divorciado u homosexual: Beatriz Gutiérrez Müller

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que un presidente puede ser viudo, soltero, divorciado y homosexual, al hablar del estatus de una persona que llega a ser mandatario, sin importar necesariamente la familia que lo rodea, porque “nadie vota por la familia” de este.

“Nadie votó por su familia, ni por sus hijos o su esposa, la familia debe ser una compañera de esa ruta, si es que hay, porque el presidente puede ser viudo, soltero, divorciado u homosexual, tendremos una mujer presidenta y erradicar esa idea de que su esposo o esposa, hijos tienen que estar en gobierno, gastando dinero pública”, comentó.

“En la campaña que del candidato, que es hoy presidente, en mayo, estábamos en Minatitlán y yo hice una locución pública, no había ganado él per existía esa posibilidad, un sueño, entonces me pareció importante avisar sobre en caso de ganar qué pasaría con su pareja, en este caso hoy, yo creo que en cada sexenio es un interrogante de los chismosos, analistas y pueblo en general, saber qué rol juega la persona que acompaña al manadatario y en este futuro próximo a la mandataria”, agregó.

Familia

De acuerdo con Gutiérrez Müller, consideró que no era correcto hacer lo que las pasadas esposas de los presidentes de México, porque se planteó pensar distinto, en un ejercicio de reflexión sobre el espacio público de las mujeres, su presencia en la vida política, en lo que se considera como un “accidente en la política”, para dejar ideas rancias sobre el papel de las esposas de los funcionarios públicos, por lo que dijo que la denominación “primera dama” no le correspondería.

“La denominación primera dama no me corresponde, a mí me pueden llamar como quieran, en los insultos que he recibido me han llamado de muchas formas, no me estoy fijando en sus epítetos, lo importante son los actos, y los que yo he llevado a cabo van en un tono distinto en lo que pudo haber sido la continuidad del papel una esposa de un presidente, me quedo más con los actos propios que me respaldan como una persona convencida de una República”.