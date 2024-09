No hay alianza ni acuerdo, asegura AMLO sobre voto de Yunes a favor de la reforma al Poder Judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó algún tipo de alianza o acuerdo con el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel Yunes Márquez o su familia, después de que votara a favor de la reforma al Poder Judicial que él propuso al Poder Legislativo.

López Obrador dijo que no creía que el senador morenista Augusto López Hernández hubiera ofrecido algo a la familia Yunes para que cambiaran su orientación, aunque, a su parecer “se tienen que pensar de que hace falta esta reforma”, pese a los señalamientos de Lydia Cacho sobre Yunes Linares, por supuestos vínculos con el pederasta Jean Succar Kuri.

“Lo que se tienen que pensar es de que hace falta esta reforma. Fueron cuestiones políticas, en la vida hay quienes cambian de parecer, y no necesariamente estaba a cambio una cantidad de dinero o una amenaza. No ¿Qué fue? pues una decisión política (...). Lo de ayer no fue un asunto estrictamente partidista, es un asunto que tiene que ver con lo legislativo. Él tiene bastante claro que no se trata de una alianza o de un acuerdo con el gobierno que yo represento”, comentó.

“Es una decisión que tomaron los legisladores y de manera libre, esto no deja satisfechos a muchos a otros sí les agrada que se haya aprobada esta reforma al Poder Judicial, con cualquier voto. ¿Cómo se logró esa mayoría? sí es importante, pero también hay que ver el beneficio que va significar para el futuro de nuestro país, el que puedan los jueces impartir justicia por haber sido electos”, añadió el mandatario nacional.

Negociación

El presidente afirmó que su exsecretario de Gobernación pudo negociar con los Yunes, que es el deber del coordinador de una bancada, conseguir los votos necesarios para aprobar una reforma, “como lo hicieron los adversario”, aunque niega tener conocimiento de lo que se trató en esa reunión o contacto vía telefónica y que no cree que se haya “tranzado”.

“Tengo diferencia con él (Yunes Linares), pero siempre en la política hay que optar entre inconvenientes y es buscar el equilibrio entre la eficacia y los principios. (No se negoció) Nada, nada, nada, absolutamente, le podría decir no hablé con el señor Yunes ni con su hijo, sí, posiblemente (Adán Augusto habló con él), porque a él le corresponde él, es legislador, es su trabajo, yo envié una iniciativa de reforma a la Constitución y son los legisladores que tienen que hacer su trabajo (...), puede haberse dado esa comunicación es su trabajo de él, cómo no va a hablar un dirigente de un grupo parlamentario cuando se está buscando tener lo votos para aprobar una reforma constitucional, claro que sí, como lo hicieron los adversario”, explicó.

Además, sentenció que lo ocurrido ayer con Yunes Linares y su hijo no fue un acuerdo de alianza o para que se sume a la bancada de Morena, ya que hay claras diferencias en su ideología y movimiento.