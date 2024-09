Deslaves por fuertes lluvias dejan más de 13 muertos en Edomex

Durante las últimas semanas, las fuertes lluvias que azotaron el Estado de México y la Ciudad de México (CDMX) han provocado inundaciones, afectaciones en varias zonas y servicios así como algunos deslaves que han cobrado la vida de más de diez personas en distintos municipios del Edomex.

Ante los trágicos incidentes, la gobernadora del Edomex, Delfina Gómez, lanzó un llamado a los mexiquenses a “hacer consciencia entre los ciudadanos en general, de tomar en serio de no estar edificando o no estar haciendo nuestras viviendas en lugares donde no es seguro”.

Con ello, la mandataria mexiquense señaló que las entidades en peligro de deslizamiento por las fuertes lluvias son Ecatepec, Chalco, Valle de Chalco y Coacalco. Alertando de asentamientos irregulares donde existe la presencia de viviendas que no deberían estar ahí.

“Si son varios, sobre todo la parte del oriente estamos más afectados, tenemos que ir tomando, ver los atlas de riesgo y medidas de precaución porque si estamos ante situaciones muy complicadas”, señaló Delfina Gómez en entrevista para ‘El Heraldo’.

Deslave en Jilotzongo

El pasado viernes 13 de septiembre en San Luis Ayucan, Jilotzongo, Estado de México, se presentó un desbordamiento de un río y el desgajamiento del cerro ‘La Peña’ que dejó sepultadas varias casas de la entidad, cobrando la vida de más de ocho personas, entre ellas dos menores de edad y varios heridos.

Infantes de 10 y 12 años, junto a una mujer de 34 años, fueron rescatados con vida el pasado 14 de septiembre, siendo trasladados al Hospital de Traumatología de Lomas Verdes, que pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para brindarles atención médica.

Tras varios días de trabajos de búsqueda y despliegue de cuerpos de Protección Civil, por las primeras horas del lunes 16 de septiembre, se dio por concluida la labor que dejó un total de nueve muertos, entre ellos una menor de dos años y una bebé de tres meses.

Sin embargo, Adrián Hernández, coordinador General del Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo (PCyGIR) del Gobierno del Estado de México, señaló que personal de protección civil y bomberos ordenó desalojar 60 viviendas ubicadas en zonas de riesgo para evitar cualquier tragedia, mientras que 152 personas de varias edades fueron asignadas a unos albergues temporales.

El coordinador de PC, aseveró que aún equipos de rescate está realizando trabajos de búsqueda en dicho municipio para localizar a dos personas más, las cuales fueron reportadas en las últimas horas por el paraje ‘Las manzanas’. Además, explicó que los diluvios han afectado varios ayuntamientos al norte del Valle de México.

Doble deslave en Naucalpan

Tras las intensas lluvias que impactaron por la tarde del 16 de septiembre en la CDMX y Edomex, la colonia ‘La Raquelito’, ubicada dentro del municipio de Naucalpan, sufrió un deslave que dejó un saldo de seis personas muertas y tres lesionados.

Además, tras este incidente ocasionado por la acumulación de agua, afectó una vivienda y la Escuela Primaria ‘Emiliano Zapata’.

Vecinos de la colonia ‘La Raquelito’ y ‘Emiliano Zapata’, así como equipos de emergencia, desplegaron equipos de rescate, para encontrar a las víctimas, logrando localizar con vida a tres personas que resultaron heridas, siendo atendidas de manera inmediata por paramédicos.

Con ayuda de maquinaria pesada, autoridades locales en conjunto de los equipos de rescate, recuperaron los cuerpos de seis personas sin vida.

Mientras que por la tarde del martes, un segundo deslave a escasos metros de distancia se suscitó dentro de la entidad, siendo ahora en la Colonia San Francisco Chimalpa, donde un nuevo incidente ocurrió y dejó a una persona herida.

De acuerdo con Moisés Minquini, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Naucalpan, explicó en entrevista para Milenio, que un equipo de PC visitó la zona para una valoración, sin embargo, un PCyGIR resultó herido tras caer aproximadamente 30 metros.

Por otro lado, el periodista Ramkar Cruz, señaló que el elemento de Bomberos de Naucalpan, de aproximadamente 50 años de edad, cayó 30 metros de altura “junto con piedras”, por lo que vecinos han comenzado a cerrar calles y a alertar a los habitantes de la zona sobre los constantes desgajamientos derivados por las lluvias.

Asimismo, el personal lesionado fue rápidamente atendido por cuerpos de emergencia, siendo trasladado al Hospital de Traumatología de Lomas Verdes, del cual aún se desconoce su estado de salud.

Con ello, las autoridades locales continúan trabajando en labores de rescate y remoción de escombros, a la vez se encuentran alertando y desalojando a los habitantes de zonas vulnerables debido a que las lluvias perdurarán por más tiempo, agravando la situación actual.