Este el video en TikTok de AMLO que rompió récord con 25 millones de vistas

El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió el video en TikTok del último Grito de Independencia en el Zócalo de Ciudad de México del pasado domingo 15 de septiembre, que rompió récord con más de 25 millones de vistas, hasta este momento.

Durante su conferencia de prensa mañanera de este miércoles 18 de septiembre, López Obrador transmitió el clip que tiene una duración de 5:01 minutos, subido hace dos días, el cual señaló, tiene muchas más vistas que el de la visita del embajador de China, cuando le regaló un dragón.

“Durante el último Grito de Independencia en el sexenio saludamos al pueblo y reconocimos la participación de todas y todos los mexicanos que hicieron posible la Cuarta Transformación”, dice la explicación del video en dicha red social.

“Me sorprendió porque teníamos uno que llevaba récord en TikTok de 9 millones cuando vino el embajador de China a entregarme el dragón (símbolo de ese país), luego me dijeron que en las estaciones de China pasaron el video, la felicitación al pueblo de ese país, 9 millones, pero esto es sorprendente, estoy hablando de un TikTok”, comentó.

Mensaje a sus adversarios

“No es para presumir, pero el México que no quieren ver nuestros adversarios y los intelectuales orgánicos o corruptos, alcahuetes del régimen de corrupción, no quieren ver esa realidad. Les falta serenidad y objetividad”, añadió AMLO, antes de poner el video, al señalar que es el país que no les gusta a los conservadores..

“Estamos en un proceso de transformación, distinto a el gatopardimos, la simulación de que las cosas cambian para seguir igual, incluso es distinto un cambio de régimen a un cambio de gobierno, esta es una transformación que está sentando las bases de un sistema democrático auténtico, verdadero, que no existía”, añadió.

El mandatario nacional volvió a señalar que lo que había antes era una “oligarquía con fachada de democracia”, porque antes no había un gobierno para el pueblo, sino se trataba de un Comité al servicio de las minorías, pero que ahora ya es distinto.