AMLO culpa a EE. UU. por violencia en Sinaloa tras detención del Mayo Zambada

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el Gobierno de Estados Unidos es corresponsable de la violencia en Sinaloa por decidir “unilateralmente” detener a Ismael “El Mayo” Zambada García.

“Sí, claro que sí. Por haber llevado a cabo ese operativo (donde se detuvo al Mayo Zambada)”, reclamó AMLO al contestar la pregunta de una reportera durante su mañanera de este jueves 19 de septiembre. “La DEA es la principal fuente de información para los artículos en mi contra”, agregó.

“Nada más que ellos vayan internalizando de que no se puede actuar así, sin tomar en cuenta al Gobierno de México. O sea no puede haber una relación de cooperación, cuando se toman medidas unilaterales, no puede aceptarse eso”, comentó.

Habló sobre la detención de Zambada, recordó la operación “Rápido y Furioso” durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón, así como de las críticas a su gobierno por parte de medios estadounidenses y la carta revelada hace unos días de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, donde lo acusa de tener vínculos con líderes del narcotráfico.

También aludió la entrevista de Julio Scherer con Zambada, repitió que durante su gobierno se atendió a los jóvenes, y las causas de que las drogas lleguen a ellos y volvió a mencionar a Tim Golden, The New York Times y Anabel Hernández por acusarlo de mantener presuntos vínculos con el crimen organizado.

Relaciones con Estados Unidos

“Sinaloa no está como se piensa, (no) está completamente fuera de control”, indicó el mandatario nacional al afirmar que no habrá reunión con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, por el tiempo que le queda a su mandato.

“Han actuado con responsabilidad”, añadió AMLO al celebrar que “ya no haya opiniones” sobre la reforma judicial, tras la pausa de las relaciones por las críticas que hizo Salazar sobre la reforma al Poder Judicial.

A pesar de las diferencias, López Obrador también reiteró que “tenemos que mantener una relación de respeto y de buena vecindad con Estados Unidos”, debido a las relaciones que se tienen con el país nortemericano con el que México comparte fronteras.