Pérdida de tiempo, por lo que 9 de cada 10 mexicanos no denuncia delitos

En México existen aproximadamente 34 millones de hogares y durante 2023 se cometieron alrededor de 31.3 millones de delitos; es decir, ocurrió alrededor de un evento delictivo por cada familia mexicana, la prevalencia delictiva es de 23 mil 323 víctimas por cada cien mil habitantes y los delitos más frecuentes fueron: fraude, robo o asalto en la calle o transporte público y extorsión.

Los anterior se desprende de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en donde sobresale que nueve de cada 10 mexicanos no denuncia los delitos al considerar que hacerlo es una pérdida de tiempo, asimismo se tiene desconfianza en las autoridades y se consideran los trámites de la denuncia largos y difíciles.

Al presentar los resultados del ejercicio estadístico, la titular del organismo, Graciela Márquez, señaló que las tasas más altas en materia delictiva se registraron en el Estado de México con 32 mil 971 por cada cien mil habitantes; Aguascalientes con 32 mil 798 y la Ciudad de México con 32 mil 497 delitos por cada cien mil habitantes.

Por el contrario, las tasas más bajas se dieron en Oaxaca con 13 mil 274 por cada cien mil habitantes, Chiapas con 14 mil 319 y Michoacán con 14 mil 993 delitos por cada cien mil habitantes.

Destacó que el delito más frecuente fue fraude con una tasa de seis mil 962 por cada cien mil habitantes, robo o asalto en calle o transporte público con seis mil 526 y posteriormente se ubicó la extorsión con cinco mil 213 delitos por cada cien mil habitantes.

Resaltó que de los 31.3 millones de delitos ocurridos, sólo 10.45 se denunciaron; el Ministerio Público o fiscalía estatal —en su caso— abrió una carpeta de investigación en 68% de estas denuncias, lo anterior implica que del total de delitos ocurridos, 92.9%, no se investigó.

Asimismo de las 68% de denuncias en las que se abrió una carpeta de investigación en 47.9% no pasó nada o no se resolvió la denuncia en tanto que 27.6% resultó en trámite; lo anterior se traduce en que 75.5% de las denuncias no arrojaron conclusión alguna en 2023.

¿Cuál fue el costo de la inseguridad en 2023?

Durante 2023, el costo de la inseguridad y el delito representó un monto de 282 mil millones de pesos, cifra equivalente a un incremento de 8.2%, en comparación con los 260 mil 500 millones de pesos de 2022, esta cifra es el equivalente a 1.15% del Producto Interno Bruto (PIB), un promedio de seis mil 853 pesos por persona.

Por lo que corresponde al costo en medidas preventivas, es decir, lo que gastan los hogares para protegerse contra la inseguridad, en 2023 se registró un gasto de los hogares en medidas preventivas de 91 mil 700 millones de pesos. Este gasto es 1.4 veces el presupuesto ejercido por las instituciones de seguridad pública estatales del país.

Dwight Dyer Leal, director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Inegi, explicó que en el ámbito urbano se reporta el mayor número de víctimas de delito; es decir, el fenómeno se concentra principalmente ahí, aunque no deja de ser preocupante en el ámbito rural.

Los hombres son víctimas de delito en una mayor proporción que las mujeres, porque se han ido cerrando las brechas porque se ha incrementado significativamente el número de mujeres que han sido víctimas de un delito; sin embargo en 2023, en cuanto a delitos sexuales hubo una tasa de incidencia de 4 mil 290 delitos por cada cien mil mujeres y además se contabilizaron 9 delitos sexuales cometidos contra la población femenina por cada delito sexual cometido en contra de los hombres.

Percepción sobre seguridad pública

El estado en donde las personas se sienten más inseguros del país fue Morelos con una tasa de 90.1%, seguido de Zacatecas con 87.4%, la Ciudad de México con 87.3% y Tabasco con 84.8%; por el contrario las entidades en donde se sienten más seguras son: Baja California Sur con 30.1%, Coahuila con 37.6% y Nayarit con 43.6%.

En 2024, 41.3% de la población de 18 años y más se sintió segura al caminar sin compañía por la noche en los alrededores de su vivienda; en las mujeres el porcentaje fue de 33.6% y en los hombres de 50%.