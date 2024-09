AMLO manda mensaje a Morena: ojalá sirva de lección lo que le pasó al PRD

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje a Morena y a “otros partidos para no cometer los mismos errores” que llevaron al Partido de la Revolución Democrática (PRD) a perder su registro a nivel nacional ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

“No celebro que haya perdido su registro, fueron circunstancias, ojalá que lo que llevó al PRD a que perdiera su registro sirva de lección a otros partidos para no cometer los mismos errores y para no olvidar que el actor principal en todo proceso político siempre es el pueblo. Sí, incluido Morena”, comentó López Obrador, al ser cuestionado por los medios de comunicación.

Durante su conferencia de prensa mañanera de este viernes 20 de septiembre, el mandatario nacional afirmó que le tiene mucho cariño al partido que fundó junto a muchas personas, al recordar que también fue dirigente del PRD, y lograron una alternancia al bipartidismo que había en ese entonces del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el Partido Acción Nacional (PAN)

“Le tengo mucho cariño al PRD, tengo muy buenos recuerdos, fui fundador junto con muchos otros de ese partido, avanzó bastante, me tocó dirigirlo, me siento muy orgulloso que cuando dirigí ese partido, logramos un propósito, romper el bipartidismo que quería (Carlos) Salinas (de Gortari), PRI-PAN, la llamada alternancia que era gatopardismo”, rememoró.

Cuando ganó el PAN la Presidencia, la única, porque después no ganó se robaron la Presidencia, la primera vez fue lo mismo no hubo ningún cambio, cuando estuvimos en el PRD, en una elección intermedia desplazamos al PAN como segunda fuerza, logramos muchas cosas, se demostró que había otro camino, otra vía”, añadió AMLO.

AMLO en el PRD

El presidente pertenecía a la coalición “Movimiento Progresista”, conformada por el PRD, Convergencia (ahora Movimiento Ciudadano) y el Partido del Trabajo (PT), con el que compitió por la Presidencia en dos ocasiones.

Como militante del PRD, López Obrador fue candidato a la gubernatura de Tabasco, su dirigente nacional y jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal. Durante su dirigencia, el Sol Azteca ganó diversos cargos, como la gubernatura de Zacatecas con Ricardo Monreal.

El 9 de septiembre de 2012, ante miles de simpatizantes en la Plaza de la Constitución, anunció que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) iniciaba una nueva etapa de reflexión para determinar si continuaba como asociación civil o se constituía en partido político.

En el discurso, el tabasqueño detalló su salida del PRD, en el que militó durante 23 años, al asegurar que no se trataba de una ruptura, sino que la decisión ayudaría a fortalecer y renovar su movimiento.

Registro

El Consejo General del INE avaló ayer el dictamen en el que se declara la pérdida de registro del PRD, debido a que no obtuvo por lo menos el 3% de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el pasado 2 de junio.