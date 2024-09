Luisa María Alcalde no renunciará al gobierno, yo me equivoqué: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que cometió un error cuando anunció que Luisa María Alcalde renunciaría este viernes a la Secretaría de Gobierno (Segob), para participar por la dirigencia de Morena, situación que no será así después de todo.

López Obrador aclaró que él se equivocó, porque pensó que como candidatos deben renunciar a sus respectivos cargos para poder competir por la dirigencia del partido que fundó, pero se equivocó porque no está actualizado en las normas.

“Cometí el error porque no estoy actualizado en la normas, si la eligen ella va a entrar a ocupar su sitio como dirigente hasta el 1 de octubre, y no tiene problema legal para que termine, además quiere ella”, comentó.

“Ya me explicó, la estimo mucho, le agradezco mucho, si no tiene problema legal, en el caso de que la elijan para dirigente o para cualquier cargo en Morena, ella me decía que entraría formalmente hasta el día 1 de octubre, o sea que va a quedarse hasta que concluya el gobierno”, explicó el mandatario nacional, al bromear con la salida de Alcalde, quien, según él, ya lo esperaba el miércoles después de sus declaraciones para explicarle cómo será el procedimiento de Morena, el cual no le impide competir por la dirigencia el ser secretaria.

¿Qué sucedió?

Durante su conferencia del pasado miércoles 18 de septiembre, el presidente informó que la funcionaria dejaría su cargo: “sí, yo creo que va a presentar su renuncia, puede ser que el viernes, no sé cómo esté la ley o los reglamentos. Ella está en actividad, que además nos ayuda mucho, es una mujer excepcional”, aseguró.

Mientras tanto, el Congreso Nacional de Morena del próximo domingo 22 de septiembre se perfila como un evento clave para definir la continuidad y el liderazgo del partido en los próximos años.