No queremos que la Guardia Nacional se convierta en una Policía Federal: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró estar contento y tranquilo tras la aprobación de la reforma a la Guardia Nacional (GN) en la Cámara de Diputados, porque no quiere que se convierta en una (extinta) Policía Federal (PF).

“Estoy contento y tranquilo porque al aprobarse la reforma para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa (...) que no vuelva a suceder lo que ya se padeció con la Policía Federal, que se inició con (el expresidente Ernesto) Zedillo y llegó a manejarla (Genaro) García Luna, se corrompió”, comentó López Obrador.

Durante su conferencia mañanera de este viernes 20 de septiembre, el presidente recordó que, en su mejor momento, la PF contaba con 40 mil elementos, pero “no eran profesionales o disciplinados”, donde sólo 20 mil policías eran operativos y la otra mitad eran administrativos, además de que en ese tiempo no se construyeron cuarteles y los policías no tenían los recursos para operar de manera efectiva.

“Imagínense, la Guardia Nacional ya tiene 130 mil elementos, se han construido cerca de 500 cuarteles, instalaciones, todos esos elementos han pasado por una formación, hay disciplina, han estado los integrantes bajo el mando de oficiales de la Secretaría de la Defensa, no hemos tenido problemas de abusos de autoridad, de violación de derechos humanos, de masacres cometidas”, indicó.

“La gente aprueba el desempeño, no teníamos una institución así para garantizar la seguridad pública y que se quede como la Policía Federal, dependiendo de (la Secretaría de) Gobernación, de la Secretaría de Seguridad, si se convierte igual que el Ejército o en la Fuerza Aérea, en una rama, tenemos la garantía de que va a permanecer y va a seguir actuando con rectitud”, añadió.

“Para los de la élite la Guardia Nacional es militarizar, en el flanco izquierdo, y la élite conservadora me imagino que no quiere que exista una Guardia que garantice que no haya privilegios”, sentenció.

García Luna y la Secretaría de Seguridad

También recordó que fue Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, tuvo qué ver con la corrupción al interior de esta corporación durante muchos años, situación por la que también se le está juzgando en Estados Unidos, no sólo por el sexenio en el que fue secretario.

“Ahora en el juicio a García Luna, no sólo lo están juzgando por los seis años que fue secretario de Seguridad Pública con Calderón, sino desde antes cuando tenía que ver con la Policía Federal preventiva, lo están juzgando por diez años”, explicó AMLO.

Ante la pregunta de qué pasará con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que estará a cargo de Omar García Harfuch en la siguiente administración a cargo de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, el mandatario nacional afirmó que tendrá muchas otras tareas: “la Secretaría de Seguridad tiene muchas otras actividades, tiene que ver con los reclusorios, con toda la política de coordinación de la policías, del Sistema de Seguridad Pública a nivel nacional, con la Protección Civil”.