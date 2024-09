El que tiró la botella puede estar tranquilo, hasta la pude haber agarrado: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la persona que le aventó la botella este fin de semana al llegar a un evento en Veracruz, puede estar tranquilo porque no habrá represalias, durante su conferencia de prensa mañanera de este lunes 23 de septiembre.

“Al que tiró la botella ayer puede estar tranquilo, no pasa nada, yo también pido que actuemos con mucho respeto”, comentó López Obrador. “Ayer me tiraron una botella de agua, yo empecé jugando béisbol, imaginen si no sé, hasta la pude haber agarrado, pero no pasó a mayores, entiendo que están enojados”, agregó.

“Ayer los que me gritaban era ‘dictador’, es lo que sostiene (Carlos) Aguilar Camín y (Enrique) Krauze, dictador de qué. Krauze llegó a poner que tras 200 años iba a iniciar una monarquía”, comentó el mandatario nacional sobre las razones de la protesta, que según dijo, fue por parte de trabajadores del Poder Judicial en contra de la reforma.

¿Qué sucedió?

A casi una semana de dejar el cargo, AMLO protagonizó un polémico momento que desató una ola de reacciones en redes sociales.Un video que se viralizó rápidamente muestra el momento exacto en que la botella vuela cerca de él, quien rápidamente esquiva la agresión.

Durante su visita a la Casa Benito Juárez, el mandatario esquivó una botella que fue lanzada en su dirección, esto provocó una serie de acusaciones y defensas entre los involucrados.