CDMX tiene nuevo museo: este es el espacio que inauguraron AMLO y Sheinbaum

El presidente Andrés Manuel López Obrador, junto a la presidenta electa Claudia Sheinbaum y el jefe de Gobierno de Ciudad de México, Martí Batres, inauguró el Museo Vivo del Muralismo Mexicano en el Centro Histórico de la capital del país.

“Nos da mucho gusto estar hoy aquí en esta apertura, de este Museo Vivo del Muralismo Mexicano, aquí precisamente en los patios donde miles de maestros se reunieron en los años 50 para luchar por sus derechos”, comentó Batres.

“Que el muralismo mexicano pueda ser visto por todos los mexicanos y visitantes, estoy muy emocionada igual que todos ustedes, queda muy poco tiempo de nuestro querido presidente, y poco tiempo para entrar como la primera presidenta”, contó Sheinbaum, al recordar la transición histórica de estas administraciones.

“Cuando se niega la Corona española, no sólo al perdón, además no hay una respuesta oficial al presidente Andrés Manuel López Obrador, no solamente es un agravio a la figura del presidente, sino al pueblo de México. Nosotros nos sentimos orgullosos de los pueblos originarios, de su historia”, compartió Sheinbaum efusivamente, al mencionar el comunicado sobre el rechazo de la visita de España por excluir al rey Felipe VI de su toma de protesta.

“Después de lo dicho por la presidenta, muchas gracias, es muy importante este acto por conservación, el mejoramiento de las pinturas, murales en este edificio histórico, dedicado a escribir y narrar la epopeya de México, de la tercera transformación, durante la Revolución Mexicana”, añadió AMLO, durante la Inauguración del Museo Vivo del Muralismo en Ciudad de México.

Espacio gratuito

El lugar, ubicado en el #28 de la calle República de Argentina, en la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el Centro Histórico, surgió como un proyecto para enaltecer este arte en CDMX, un espacio con impresionantes obras, tanto históricas como contemporáneas.

Este nuevo Museo tendrá acceso gratuito para los visitantes tanto nacionales como extranjeros y albergará obras de algunos de los artistas más reconocidos de este movimiento: desde David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera, hasta Fermín Revueltas y José Clemente Orozco.